Із пліснявою, трюфелем чи кавою: українські сири здобули 13 нагород на World Cheese Awards 2023

Сири українських виробників здобули 13 нагород на міжнародному конкурсі World Cheese Awards 2023 року, який пройшов у Норвегії.
Загалом було представлено 4502 сири із 43-х країн світу, і 23 з них – з України, повідомили офіційні представники України на конкурсі, спільнота поціновувачів сиру ProCheese.
Головним переможцем серед усіх сирів світу став норвезький напівтвердий сир Nidelven blå із блакитною пліснявою.
Судді сказали, що він дуже вершковий, збалансований за смаком, має нотки фруктів та навіть вина, пише CNN.
|Фото: ProCheese
А серед українських сирів-призерів були й моцарела, і козині напівтверді, і сири з пліснявою та з різними додатками.
Золоту нагороду отримали:
- "Станіславська Сироварня", Івано-Франківщина – козиний напівтвердий сир "Мотря";
- "Zinka", Київщина – витриманий козиний сир "Твердий з пажитником".
Срібну нагороду отримали:
- "Гарбузовий рай", Львівщина – свіжий витриманий сир "Говерла" та сир із білою пліснявою "Лісова пісня";
- "Мукко", Львівщина – витриманий сир "Старий Стрий з кавою", напівтвердий сир "Мукко" з трюфелем;
- "Zinka", Київщина – твердий витриманий "Український";
- "Джерсей", Львівщина – сир "Массімо" з митою скоринкою.
Бронзову нагороду отримали:Реклама:
- "Lel’", Кіровоградщина – копчена моцарела;
- "Zinka", Київщина – "Гауда з паприкою", "Напівтвердий сир cередньої зрілості", а також сир із білою пліснявою по типу "Камамбер" із козиного молока;
- "Сироман", Київщина – сир із білою пліснявою з козиного молока та з додаванням буряка "Софія".
Нагадаємо, минулого року на World Cheese Awards представили 39 українських сирів від різних виробників.
Тоді світовим переможцем став швейцарський твердий грюєр, а друге місце посів Gorgonzola Dolce DOP – м’який маслянистий блакитний сир з Італії.
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