Із пліснявою, трюфелем чи кавою: українські сири здобули 13 нагород на World Cheese Awards 2023

Сири українських виробників здобули 13 нагород на міжнародному конкурсі World Cheese Awards 2023 року, який пройшов у Норвегії.

Загалом було представлено 4502 сири із 43-х країн світу, і 23 з них – з України, повідомили офіційні представники України на конкурсі, спільнота поціновувачів сиру ProCheese.

Головним переможцем серед усіх сирів світу став норвезький напівтвердий сир Nidelven blå із блакитною пліснявою.

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Судді сказали, що він дуже вершковий, збалансований за смаком, має нотки фруктів та навіть вина, пише CNN.

Фото: ProCheese

А серед українських сирів-призерів були й моцарела, і козині напівтверді, і сири з пліснявою та з різними додатками.

Золоту нагороду отримали:

"Станіславська Сироварня", Івано-Франківщина – козиний напівтвердий сир "Мотря";

"Zinka", Київщина – витриманий козиний сир "Твердий з пажитником".

Срібну нагороду отримали:

"Гарбузовий рай", Львівщина – свіжий витриманий сир "Говерла" та сир із білою пліснявою "Лісова пісня";

"Мукко", Львівщина – витриманий сир "Старий Стрий з кавою", напівтвердий сир "Мукко" з трюфелем;

"Zinka", Київщина – твердий витриманий "Український";

"Джерсей", Львівщина – сир "Массімо" з митою скоринкою.

Бронзову нагороду отримали: Реклама:

"Lel’", Кіровоградщина – копчена моцарела;

"Zinka", Київщина – "Гауда з паприкою", "Напівтвердий сир cередньої зрілості", а також сир із білою пліснявою по типу "Камамбер" із козиного молока;

"Сироман", Київщина – сир із білою пліснявою з козиного молока та з додаванням буряка "Софія".

Нагадаємо, минулого року на World Cheese Awards представили 39 українських сирів від різних виробників.

Тоді світовим переможцем став швейцарський твердий грюєр, а друге місце посів Gorgonzola Dolce DOP – м’який маслянистий блакитний сир з Італії.