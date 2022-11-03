Тане на язику: World Cheese Awards визначили найкращий сир 2022 року

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 листопада 2022

На британському фестивалі World Cheese Awards 2022 назвали найкращий сир 2022 року.

Переможцем став швейцарський твердий грюєр (Le Gruyère AOP surchoix) без дірок з квітково-горіховим ароматом, який виготовляють у кантоні Фрібур.

Експерти оцінювали сири на фестивалі у місті Ньюпорт в Уельсі, повідомляє CNN.

Судді назвали грюєр "справді вишуканим сиром ручної роботи, який тане на язиці та має нотки трав, фруктів і шкіри". Зрілий сир грюєр – злегка розсипчастий і виготовлений із сирого коров’ячого молока.

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 Фото: gruyere_aop/Instagram

Друге місце посів Gorgonzola Dolce DOP – м’який маслянистий блакитний сир, виготовлений компанією De' Magi з Італії.

У конкурсі брали участь понад 4,4 тисячі сирів з 42 країн світу. 

Зокрема, на World Cheese Awards представили 39 українських сирів від різних виробників.

Серед них – лабне з кінзою та перцем в оливковій олії, сир альбумінний "Рікота Класична", сири "Массімо", "Шевр", "Білий трюфель", "Чорна башта", "СанҐлієр Чорноліський козиний" та багато інших, пише засновниця ProCheese Academy Оксана Чернова.

250 суддів оцінювали сири за зовнішнім виглядом, ароматом, смаком і консистенцією.

Нагадаємо, раніше сирна експертка Оксана Чернова пояснювала, як правильно вибрати сир до смаку, з чим поєднувати і як його їсти.

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