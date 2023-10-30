Киянка пробігла рекордну дистанцію з дитиною у візочку в пам’ять про загиблого брата

Киянка Вікторія Співаковська пробігла понад 42 км з дитиною у візочку під час марафону, присвяченому захисникам України.

Жінка подолала марафонську дистанцію у пам’ять про її молодшого брата-військового Остапа Оністрата, який загинув 2 червня 2023 року під Вугледаром за місяць до свого 22-річчя.

Тепер марафон Вікторії Співаковської увійде до Національного Реєстру Рекордів, повідомила керівниця реєстру Лана Вєтрова у Facebook.

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"Коли Вікторія фінішувала, всі люди на ВДНГ згуртувались, щоб вітати її аплодисментами. І навіть при таких гучних оплесках дитина у візку спала, тобто, чим могла допомагала мамі бігти", – також розповіла вона.

Джерело: Лана Вєтрова

"Найдовший у світі марафон" пройшов 29 жовтня у столиці, але участь можна було взяти дистанційно в будь-якій точці світу.

Бігуни могли присвятити дистанцію, яку пробігли, військовим, зокрема загиблим героям, медикам, волонтерам, рятувальникам та іншим людям, які наближають перемогу.

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