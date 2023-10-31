Динозаври вимерли через зміну клімату. Вчені пояснили, як на це вплинув астероїд

Астероїд, що впав на Землю 66 мільйонів років тому, здійняв хвилю пилу.

Вона викликала різку зміну клімату та стала причиною вимирання динозаврів, йдеться у досліджені, опублікованому в журналі Nature Geoscience, пише Reuters.

За підрахунками вчених, загальна кількість пилу становила близько 2 тисяч гігатонн, що в 11 разів перевищує вагу гори Еверест.

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Моделювання показало, що дрібнозернистий пил міг блокувати фотосинтез протягом 2 років, роблячи атмосферу непрозорою для сонячного світла.

Планетолог та співавтор дослідження з Королівської обсерваторії Бельгії Джем Берк Сенел зазначив, що пил залишався в атмосфері протягом 15 років.



Раніше науковці вважали причиною вимирання динозаврів сірку, що виділилась під час зіткнення астероїда із Землею, та сажу від лісових пожеж.

Але пил насправді недооцінювали. Адже силікатні частинки розміром приблизно 0,8-8,0 мікрометрів утворили глобальний хмарний шар, що складався з гранітних і гнейсових порід, подрібнених під час сильного удару.

Після цього температура поверхні Землі впала приблизно на 15°C.

"Було холодно і темно протягом багатьох років", – зазначив планетолог і співавтор дослідження Філіпп Клейс.

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Через це зупинився фотосинтез, рослини частково загинули, як і деякі травоїдні. Хижі залишалися без здобичі і гинули. У морських просторах загибель крихітного фітопланктону призвела до руйнування харчових мереж.

Динозаври, окрім їхніх пташиних нащадків, були втрачені, як і морські рептилії, які домінували в морях, і багато інших груп.

Але й були переможці у цій катастрофі. Так, через загибель динозаврів, ссавці отримали можливість стати головними героями харчових ланцюжків.

"Біотичні групи, які не були пристосовані виживати в умовах темряви, холоду та відсутності їжі протягом майже 2 років, зазнали б масового вимирання. Фауна і флора, які могли увійти в фазу спокою – наприклад, через насіння, цисти або сплячку в норах – і змогли адаптуватися до загального способу життя – не залежно від одного конкретного джерела їжі – загалом виживали краще, як дрібні ссавці", – сказав науковець.