Експеримент трунаря: у США поховають чоловіка, який був муміфікований 128 років тому

У США поховають мумію чоловіка, яка 128 років зберігалась у похоронному бюро.

Тіло чоловіка, якого називають "Стоунмен Віллі", пролежало понад століття в місті Редінг, штат Пенсильванія, повідомляє Reuters та The Washington Post.

Чоловік мав алкогольну залежність та помер від ниркової недостатності у місцевій в'язниці 19 листопада 1895 року, де відбував покарання за кишенькову крадіжку.

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Його випадково муміфікував трунар Теодор Ауман, який експериментував з новими методами бальзамування, кажуть у похоронному бюро Auman's Funeral Home.

Через те, що чоловік назвався фальшивим ім'ям під час арешту, особа "Стоунмена Віллі" була невідомою протягом багатьох років, і місцева влада не могла знайти його родичів.

Похоронне бюро звернулося до штату з проханням про дозвіл залишити тіло у себе замість поховання, щоб спостерігати за експериментальним процесом бальзамування.

Фото: REUTERS/Kia Johnson

Згодом особу "Стоунемана Віллі" вдалось ідентифікувати за допомогою історичних документів.

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Похоронне бюро розкриє його ім'я пізніше тижня, коли тіло проведуть в останню путь. До цього часу було точно відомо лише про ірландське коріння чоловіка.

"Ми не називаємо його мумією. Ми називаємо його нашим другом Віллі. Він щойно став такою "іконою", легендарною частиною не лише минулого, але й сьогодення Редінга", – сказав директор похоронного бюро Кайл Бланкенбіллер.

За словами місцевого історика Джорджа М. Мейзера XI, тіло було законсервоване трунарем Теодором Ауманом, який на той час експериментував з інноваційним методом бальзамування артерій.

Ця методика була ще відносно новою наприкінці ХІХ століття, коли трупи часто зберігали на льоду до поховання.

Однак трунар переборщив з формаліном, тому "Стоунмен Віллі" закам’янів.

Метод збереження тіла виявився ефективним – мумія "пережила" навіть трунаря Аумана і стала частиною міських легенд.

7 жовтня відбудеться похорон – процесія віднесе "Стоунмана Віллі" до Меморіального парку Форест Хіллз для поховання.

Чоловік буде вбраний у смокінг, "як і годиться джентльмену з 1895 року", кажуть у похоронному бюро.

Нагадаємо, 5 років тому в Україні таки ребальзамували тіло хірурга Миколи Пирогова, незважаючи на спротив очільниці МОЗ Уляни Супрун та частини українців.

Тіло вченого зберігається у саркофазі склепу Миколаївської церкви-усипальниці вже понад 140 років. До цього його ребальзамовували у 1994, 2000, 2005 і 2011 роках.