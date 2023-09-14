У парламенті Мексики показали зморщені тіла нібито інопланетян. NASA відреагувало

У Мексиці парламентарі уперше в історії розглянули питання існування інопланетян.

Приводом стали останки мумій, які журналіст та прибічник теорії існування НЛО Хайме Мауссан вважає рештками інопланетян, повідомляє The Guardian.

На слуханнях у парламенті законодавцям показали два зморщених тіла та відеоматеріали "незрозумілих аномальних явищ".

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Мауссан сказав, що останкам понад 1000 років і вони належали "істотам, які не є частиною нашої земної еволюції".

У NASA попросили надати ці зразки для наукового дослідження.

Науковець Девід Спергель, який очолював незалежне дослідження NASA щодо НЛО, сказав, що заяви Хайме Мауссана неможливо перевірити, якщо він не надасть зразки для тестування науковій спільноті.

"Зробіть зразки доступними для світової наукової спільноти, і ми подивимося, що у вас є", – сказав Спергель під час пресбрифінгу.

А помічник заступника адміністратора NASA з досліджень Ден Еванс додав, що метою розслідування НЛО є застосування наукової точності до спостережень, а також "переведення здогадок в рамки науки і здорового глузду".

"Це робиться за допомогою даних", – сказав Еванс.

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У Мексиці парламентарі уперше в історії розглянули питання існування інопланетян

"Це король всіх доказів. Тобто, якщо ДНК показує нам, що вони нелюди і що в світі немає нічого схожого на це, ми повинні сприйняти це", – стверджує Мауссан.

Він припустив, що Мексика може стати першою країною в світі, яка визнає присутність інопланетян на Землі.

Як пише Аljazeera, два крихітних "тіла", виставлені у футлярах, мали по три пальці на кожній руці та подовжені голови. Мауссан сказав, що їх знайшли в Перу поблизу стародавніх ліній Наска (набір гігантських геометричних та фігурних ієрогліфів на плато Наска у південній частині Перу) у 2017 році.

Утім, подібні знахідки в минулому виявилися останками муміфікованих дітей. Очевидно висушені тіла були знайдені глибоко під землею у піщаній перуанській прибережній пустелі Наска. Місцевість відома гігантськими загадковими фігурами, вискобленими в землю, які можна побачити лише з висоти пташиного польоту.

У 2017 році Мауссан робив подібні заяви щодо "нелюдських останків" у Перу, однак у звіті прокуратури країни йшлося, що тіла насправді були "нещодавно виготовленими ляльками, які були покриті сумішшю паперу та синтетичного клею, щоб імітувати шкіру". У звіті також зазначили, що фігури були майже точно створені людьми і що "вони не є останками предків-інопланетян".

На слуханнях у парламенті законодавцям показали два зморщених тіла

Тіла не були публічно представлені в Перу в той час, тому незрозуміло, чи були вони такими ж, як ті, які показали у Конгресі Мексики.

Після засідання Мауссан зіткнувся з різкою негативною реакцією та критикою з боку скептиків, які поставили під сумнів автентичність його презентації. Серед них і Джульєта Фієрро – дослідниця Інституту астрономії Національного автономного університету Мексики.

За її словами, вченим знадобиться більш передова технологія, ніж рентгенівські промені, щоб визначити, чи дійсно представлені тіла є "нелюдськими".

"Мауссан каже, що розмовляв із Дівою Гваделупською (образ Богоматері, який є найбільш шанованим у Латинській Америці – ред.) Він сказав мені, що інопланетяни не розмовляють зі мною так, як вони розмовляють з ним, тому що я в них не вірю", – каже вона.

Вчена додала, що їй здається дивним, те що рештки ймовірних інопланетян, які могли б стати "скарбом нації", вивезли з Перу, навіть не запросивши перуанського посла.

Слухання у Мексиці організував Серхіо Гутьєррес Луна, законодавець від правлячої партії Морена та претендент на посаду губернатора штату Веракрус. Гутьєррес Луна сказав, що Конгрес не зайняв позицію щодо теорій, висунутих під час слухань, але наголосив на важливості прислухатися до "всіх голосів, усіх думок".

Події у Мексиці передували слуханням у Конгресі США на ту ж тему в липні 2023 року, під час яких майор у відставці Девід Груш стверджував, що США урядовці приховують інформацію про НЛО і карають викривачів. Пентагон спростував його заяви.

В інтерв’ю ЗМІ Груш зробив ще більш дивні заяви про те, що уряд США володіє тілами "мертвих пілотів" і літаючою тарілкою, знайденими в Італії Муссоліні майже 100 років тому.

Раніше відомі політики, як-от сенатор-республіканець Марко Рубіо, наполягали на розкритті інформації, і у 2022 році Барак Обама сказав, що уряд має "записи та записи об’єктів у небі, про які ми точно не знаємо, ми не можемо пояснити, як вони рухалися, їх траєкторію".