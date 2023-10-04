Церкви, мечеті, храм Крішни: українці збирають дані про святині, знищені росіянами

В Україні створили цифрову платформу, на якій публікуватимуть дані про знищені росіянами релігійні споруди під час війни.

Активісти зібрали матеріали щодо 16 релігійних обʼєктів у Донецькій та Харківській областях. Інформація про 8 з них уже доступна на платформі "Храми під вогнем", повідомили автори ініціативи "УП. Життя".

На сайті публікують фото та відео руйнувань та пошкоджень святинь різних конфесій, які вдалося зробити під час експедицій.

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Цим автори проєкту хочуть задокументувати знищення Росією українських святинь, привернути увагу до завданої шкоди духовній та культурно-історичній спадщині України, а також сприяти відновленню храмів у майбутньому.

"Ми намагалися обирати культові споруди різних конфесій: ПЦУ, УПЦ, баптисти, протестанти, мусульмани, тощо. Орієнтувалися на населені пункти, де відбувалися найзапекліші бої", – кажуть ініціатори проєкту.

Церква святого Іоана Богослова, Курилівка, Харківщина

"Втрати несуть без винятку усі релігії та конфесії, представлені в Україні. До прикладу, у Бахмуті повністю знищено мечеть, у Краматорську – храм кришнаїтів, у Дружківці – будинок молитви євангельських християн-баптистів, у Руських Тишках – дерев’яну церкву ПЦУ тощо.

Та найбільша кількість зруйнованих та пошкоджених храмів належить релігійним громадам УПЦ московського патріархату – понад 80 та понад 200 відповідно", – кажуть автори проєкту.

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Храм Крішни, Краматорськ

Станом на початок 2023 року щонайменше 494 релігійних споруд, духовних навчальних закладів і святинь було знищено, пошкоджено або пограбовано російськими окупантами в Україні, повідомляв Інститут релігійної свободи.

Найбільше об’єктів зруйновано у Донецькій області (понад 120) та Луганській області (понад 70). Великі масштаби руйнувань зафіксовані у Харківській, Херсонській та Київській областях.

Усі фото: "Храми під вогнем"

Нині на сайті можна переглянути детальну інформацію про 8 зруйнованих релігійних споруд.

Проєкт розширюватиметься та поповнюватиметься опрацьованими матеріалами культових споруд і з інших регіонів України, які потерпають від війни.

Храм архістратига Божого Михаїла, Харківська область, село Руські Тишки

Нагадаємо, раніше в Україні запустили діджитал-платформу "Карта Руйнувань", яка фіксує наслідки російського вторгнення в Україну.