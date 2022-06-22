В Україні запрацювала онлайн-карта зруйнованих окупантами об'єктів

В Україні запустили діджитал-платформу, яка фіксує наслідки російського вторгнення в Україну – "Карту Руйнувань".

Туди додають світлини зруйнованих або пошкоджених цивільних об'єктів: будинків, шкіл, церков, стадіонів тощо.

На онлайн-мапі вже зафіксували 1539 зруйнованих об’єктів, повідомляють автори проєкту ГО "Антикорупційний штаб".

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"На сайті встановлений лічильник – і він жодного дня не зупинявся. Наша мапа унікальна: на відміну від інших подібних ресурсів, вона містить фото споруди до "денацифікації", – розповів голова правління "Антикорупційного штабу" Сергій Миткалик.

Поділитися доказами злочинів окупантів можуть усі охочі, якщо у них є фото руйнувань і вони можуть зазначити хоча б приблизну локацію.

Потрібно надіслати фото за посиланням або на пошту map.shtab.net@gmail.com – тоді вашу інформацію занесуть на "Карту Руйнувань".

Карта Руйнувань фіксує об'єкт до і після пошкодження росіянами

"Карту Руйнувань" створили для того, щоб допомогти відбудувати Україну після війни.

"Перший крок у цьому процесі – зафіксувати руйнації. І лише потім – оцінити збитки і залучити кошти для відновлення. Економічними розрахунками займаються фахівці з Київської школи економіки, проєкту "Росія заплатить", а також Уряд", – кажуть в організації.

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У довгостроковій перспективі світлини з мапи використають у Гаазі як доказ воєнних злочинів Росії в Україні.

Проєкт орієнтований зокрема на іноземців: інформація про руйнування зазначена як українською, так і англійською мовами.

"Фото зруйнованого будинку, в якому обірвалося чиєсь життя, краще будь-яких статистичних даних може заохотити людей переказати кошти на підтримку України", – кажуть ініціатори проєкту.

Фото: Карта Руйнувань

Після закінчення війни "Карту Руйнувань" планують об‘єднати з "Картою Ремонтів" – проєктом, що відстежує зловживання бюджетом на ремонтах.

Організація "Антикорупційний штаб" працювала над мапою із перших днів війни, але презентувала лише після схвалення від Міністерства оборони 22 червня.

"Мапа не зашкодить безпеці і не грає на руку ворогові", – наголошують в "Антикорупційному штабі".

Проєкт "Карти Руйнувань" реалізують за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".