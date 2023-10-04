Японія запровадила туристичний податок на відвідування святилища Іцукусіми

Японія запровадила туристичний податок на відвідування знаменитої "плавучої святині" – святилища Іцукусіми на острові Міядзіма.

Такі заходи запровадили для боротьби з надмірним туризмом з 1 жовтня, повідомляє CNN.

З кожного відвідувача Міядзіми (острівної точки доступу до святині) тепер стягуватимуть 100 єн (67 центів).

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Якщо мандрівник зацікавлений у багаторазових відвідинах, він може придбати перепустку за 500 єн ($3,33), яка дійсна протягом одного року.

Фото: sepavone /Depositphotos

Іцукусіма – 1400-літнє синтоїстське святилище, розташоване у місті Хацукаїті на острові Міядзіма у Внутрішньому Японському морі.

Споруда вважається національним скарбом Японії та внесена до Світової спадщини ЮНЕСКО з 1996 року.

Яскраво-помаранчеві ворота Торії, які ніби плавають в озері, є одним з найкрасивіших і найвпізнаваніших місць для фото в країні.

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Однак через надмірну кількість туристів по світу, японській святині загрожує небезпека, як і багатьом історичним памʼяткам Європи.

Японія планувала запровадити туристичний податок ще у 2021 році, але через пандемію ідею відклали.

Кошти підуть на будівництво та покращення туристичної інфраструктури, наприклад, громадських туалетів, підтримку архітектури святині та заохочення екотуризму в цьому районі.

"Ми відчуваємо потребу створити гостинне середовище для туристів, водночас забезпечуючи засоби до існування для мешканців острова. Ми сподіваємося, що туристи приєднаються до нас і розділять відповідальність, щоб захистити Міядзіму", – каже співробітник міського відділу планування Шунджі Мукай.

За збереження Міядзіми та храму Іцукусіма бореться, зокрема, ініціатива під назвою "Ще тисяча років".

"Ми сподіваємося, що майбутні відвідувачі берегтимуть острів так само, як і його мешканці.

Ми будемо ще тисячу років берегти острів, який уособлює богів", – пишуть учасники ініціативи.

Нагадаємо, раніше Венеція вирішила запровадити одноденний збір для туристів з 2024 року, щоб врятувати старе місто від напливу відвідувачів.