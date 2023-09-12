З 2024 року Венеція запровадить одноденний збір для туристів

Італійське місто Венеція запроваджує одноденний збір для гостей міста, щоб контролювати потік туристів.
Усі відвідувачі віком від 14 років повинні будуть сплачувати збір і бронювати свій в'їзд до міста на воді заздалегідь, якщо вони не залишаються на ніч.
Збір становитиме 5 євро (5,35 доларів США; 197 гривень) починаючи з весни 2024 року, повідомляє ВВС та CNN.
Туристи будуть платити 5€ за в’їзд у визначені місцевою владою пікові дні, коли місто найбільш переповнене, наприклад, святкові дні, вихідні та період карнавалу.
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Винятки будуть лише для:
- місцевих жителів;
- тих, хто має друге житло в місті і сплатили місцевий податок на нерухомість;
- для туристів, які зупиняються на нічліг в муніципалітеті;
- і тих, хто бере участь у спортивних заходах.
Однак туристи-пільговики все одно повинні будуть реєструватися онлайн, щоб забронювати свою поїздку.
Нагадаємо, Венеція є одним із найбільш відвідуваних міст Європи. Надмірний туризм є проблемою для міста. У центрі місць у готелях для туристів ймовірно вже більше, ніж постійних мешканців.
Раніше у ЮНЕСКО заявили, що місто слід внести до списку об'єктів світової спадщини, що перебувають у небезпеці, оскільки зміни клімату та масовий туризм загрожують йому.
А у 2021 році великим круїзним суднам заборонили заходити в історичний центр Венеції через канал Джудекка, коли одне судно врізалося в гавань.
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