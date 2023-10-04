У пустелі Саудівської Аравії знайшли величезні вирізьблені малюнки верблюдів. ФОТО

У пустелі Саудівської Аравії знайшли загадкові вирізьблені зображення верблюдів у натуральну величину.
Археологи виявили зображення на скелі біля південного кордону пустелі Нафуд, повідомляє Arkeonews та LiveScience.
Монументальний витвір мистецтва зображує понад десяток диких верблюдів – нині вимерлого виду, який, ймовірно, блукав цією пустелею тисячі років тому, але так і не отримав наукової назви.
Картина досить детальна – на стіні зображені переважно самці верблюдів з густим зимовим хутром, які ще не линяли.
Ці деталі вказують на те, що малюнок міг бути створений у шлюбний сезон тварин (між листопадом і березнем).
"Найбільше вражає те, що більшість з цих прекрасно вирізьблених верблюдів – самці. На деяких з них зображені верблюди з дуллою – органом, що звисає з щелепи самця верблюда і використовується для приваблення самок", – розповіла провідна авторка дослідження Марія Гуаньїн з Інституту геоантропології Макса Планка в Німеччині.
|У пустелі Саудівської Аравії знайшли дивовижні вирізьблені зображення верблюдів. Фото: Live Science
Період неоліту на півночі Аравії відомий частково завдяки монументальним кам'яним спорудам і печерному мистецтву, а також залишкам вогнищ, що свідчать про тимчасові поселення.
Нещодавно дослідники виявили нові загадкові різьблення, які проливають світло на історію в період неоліту.
Раніше місце, де намальовані верблюди, вже було відоме, але це перший раз, коли вчені помітили залишки стародавнього мистецтва.
|(Вчені нанесли білі лінії на фото, щоб глядачі краще розгледіли різьблення)
Вчені також помітили, що над верблюдами вирізали інші зображення, а їхні риси і пропорції покращували.
Отже, це місце використовувалось та відвідувалось протягом тривалого часу.
"Ми дізналися про це місце з іншої статті, але стіну було важко знайти, оскільки її місцезнаходження не було точним, а це нелегкий ландшафт [для навігації]", – каже Марія Гуаньїн.
Нагадаємо, раніше у Туреччині знайшли наскельні малюнки віком близько 8 тисяч років, на яких зображені пологи та смерть.
Також в Іспанії археологи виявили понад сотню наскельних малюнків тварин, зокрема оленів і вимерлого тура.
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