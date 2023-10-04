У пустелі Саудівської Аравії знайшли величезні вирізьблені малюнки верблюдів. ФОТО

У пустелі Саудівської Аравії знайшли загадкові вирізьблені зображення верблюдів у натуральну величину.

Археологи виявили зображення на скелі біля південного кордону пустелі Нафуд, повідомляє Arkeonews та LiveScience.

Монументальний витвір мистецтва зображує понад десяток диких верблюдів – нині вимерлого виду, який, ймовірно, блукав цією пустелею тисячі років тому, але так і не отримав наукової назви.

Реклама:

Картина досить детальна – на стіні зображені переважно самці верблюдів з густим зимовим хутром, які ще не линяли.

Ці деталі вказують на те, що малюнок міг бути створений у шлюбний сезон тварин (між листопадом і березнем).

"Найбільше вражає те, що більшість з цих прекрасно вирізьблених верблюдів – самці. На деяких з них зображені верблюди з дуллою – органом, що звисає з щелепи самця верблюда і використовується для приваблення самок", – розповіла провідна авторка дослідження Марія Гуаньїн з Інституту геоантропології Макса Планка в Німеччині.

У пустелі Саудівської Аравії знайшли дивовижні вирізьблені зображення верблюдів. Фото: Live Science

Період неоліту на півночі Аравії відомий частково завдяки монументальним кам'яним спорудам і печерному мистецтву, а також залишкам вогнищ, що свідчать про тимчасові поселення.

Нещодавно дослідники виявили нові загадкові різьблення, які проливають світло на історію в період неоліту.

Реклама:

Раніше місце, де намальовані верблюди, вже було відоме, але це перший раз, коли вчені помітили залишки стародавнього мистецтва.

(Вчені нанесли білі лінії на фото, щоб глядачі краще розгледіли різьблення)

Вчені також помітили, що над верблюдами вирізали інші зображення, а їхні риси і пропорції покращували.

Отже, це місце використовувалось та відвідувалось протягом тривалого часу.

"Ми дізналися про це місце з іншої статті, але стіну було важко знайти, оскільки її місцезнаходження не було точним, а це нелегкий ландшафт [для навігації]", – каже Марія Гуаньїн.

Нагадаємо, раніше у Туреччині знайшли наскельні малюнки віком близько 8 тисяч років, на яких зображені пологи та смерть.

Також в Іспанії археологи виявили понад сотню наскельних малюнків тварин, зокрема оленів і вимерлого тура.