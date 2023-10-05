Жаби й саламандри: 2 тисячам видів амфібій загрожує вимирання через зміни клімату – вчені

Науковці занепокоєні, що понад 2 тисячі видів амфібій перебувають під загрозою зникнення.

Основними причинами є втрата середовища існування, зміна клімату та хвороби, йдеться у дослідженні в журналі Nature, повідомляє CBS News.

Чисельність земноводних у всьому світі скорочується, а 2 з кожних 5 видів перебувають під загрозою зникнення.

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"Ми виявили, що амфібії є найбільш зникаючим класом хребетних тварин (40,7% видів перебувають під загрозою зникнення на глобальному рівні). Оновлений індекс Червоного списку показує, що стан земноводних погіршується в усьому світі, особливо для саламандр", – кажуть автори статті.

Фото: CreativeNature /Depositphotos

Амфібії – це хребетні тварини, такі як жаби, тритони, аксолотлі, саламандри. Вони можуть мешкати як на суші, так і у воді, і зазвичай дихають через шкіру. Однак вони все частіше страждають від кліматичних змін.

Дослідники оцінили стан понад 8 тисяч видів земноводних по всьому світу для Червоного списку видів Міжнародного союзу охорони природи (МСОП).

Вони визначили, що майже 41% земноводних (2 871 вид) перебуває під загрозою зникнення на глобальному рівні.

З 1980 року кількість таких видів зросла майже на 3%.

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"Щоб вижити в умовах швидкозмінного клімату на Землі, амфібії повинні адаптуватися до цих змін або переселитися в інші місця.

У багатьох випадках зміни відбуваються занадто швидко, щоб вони могли адаптуватися", – каже провідний автор дослідження Келсі Нім, координатор з питань видів у неурядовій організації Re:wild.

Найбільша концентрація видів, що перебувають під загрозою зникнення, спостерігається на Карибських островах, в Мезоамериці, Тропічних Андах, горах і лісах західного Камеруну і східної Нігерії, на Мадагаскарі, в Західних Гатах і Шрі-Ланці.

Зникнення видів також фіксують на півдні Бразилії, у східних горах Танзанії, центральному та південному Китаї та в Аннамських горах.

"Поточні та прогнозовані наслідки зміни клімату викликають дедалі більше занепокоєння", – кажуть дослідники. Вони закликають більше інвестувати у збереження видів.

Нагадаємо, раніше дослідники виявили, що з 1500 року на Землі зникли щонайменше 73 групи видів ссавців, птахів, рептилій і земноводних.

Серед втрачених видів, зокрема, епіорнісові птахи Мадагаскару, моаподібні з Нової Зеландії і гавайські медоїди мохо.