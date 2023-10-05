У Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму. ФОТО

У Норвегії розкопали десятки крихітних фігурок скандинавських богів всередині колишнього язичницького храму.

Археологи виявили 35 мініатюрних зображень із золотої фольги, повідомляє Science Norway та Live Science.

Тонка золота фольга містить "витравлені" зображення бога плодючості Фрейра та його дружини – богині Герд.

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Знахідка датується періодом правління Меровінгів у Норвегії, який розпочався у 550 році і продовжився в епоху вікінгів.

Фото: Museum of Cultural History/University of Oslo

Вчені кажуть, що фольга могла використовуватись як жертовне приношення богам, адже золоті шматочки не мають отворів, тому їх наврядчи носили як прикраси.

Перші фігурки з золотої фольги були виявлені в Скандинавії у 1725 році і згодом отримали назву "gullglubber", що перекладається як "золоті старці".

"Це дуже особлива знахідка. Кожна фігурка досить маленька, розміром з ніготь", – розповіла Live Science очільниця розкопок Катрін Стен.

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Тонка золота фольга містить зображення бога плодючості Фрейра та його дружини – богині Герд

Деякі з фігурок були знайдені в ямах, де колись стояли опорні балки для язичницького храму, а решта – на місці стін.

Раніше схожі фігурки з фольги вже знаходили у Норвегії та інших скандинавських країнах, зокрема у подібних язичницьких будівлях.

Нагадаємо, раніше у Данії знайшли кулон з найдавнішою згадкою скандинавського бога Одіна.