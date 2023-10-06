Кіт, білий ведмідь та лисиця: вчені виявили 125 нових видів ссавців, які світяться під ультрафіолетом

Вчені виявили 125 видів ссавців, які світяться під ультрафіолетом. Серед них опинився й домашній кіт.

Про це повідомляє Science Alert із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Royal Society Open Science.

Дослідження провели на експонатах Музею Західної Австралії. Науковці опромінили ультрафіолетовим світлом ссавців із його колекції.

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Раніше вже було відомо, що здатність до флуоресценції – світіння під ультрафіолетом – притаманна деяким ссавцям, зокрема качкодзьобу та вомбату.

Нове дослідження показало, що світитися під ультрафіолетом можуть ссавці із 79 родин та 27 рядів.

Деякі з видів тварин, опромінені ультрафіолетом. Фото: Royal Society Open Science

Серед тварин зі здатністю до флуоресценції – кіт, білий ведмідь, зебра, лисиця, леопард, сумчастий кріт, білбі, кажан.

Єдиним ссавцем, у якого не помітили зовнішньої флуоресценції став продельфін довгорилий. У нього світилися лише зуби.

Досліджувані види випромінювали зелений, блакитний, рожевий або білий колір під ультрафіолетовим світлом.

"Хоча кількість і локалізація флуоресценції варіювалася від виду до виду, всі вони демонстрували ту чи іншу форму видимої флуоресценції. Флуоресціювали біле і світле хутро, пір'я, вуса, кігті, зуби та деякі ділянки оголеної шкіри", – пишуть дослідники.

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Флуоресценція виникає, коли хімічна сполука поглинає ультрафіолетове світло, а потім випромінює світло з більшою довжиною хвилі.

Залишається незрозумілим, чи має флуоресценція якусь біологічну роль.

Наприклад, флуорисцентним є кератин – білок, який міститься у нігтях, шкірі, зубах, кістках, пір'ї, вусах і кігтях. Однак така властивість може бути просто випадковістю.

Південний сумчастий кріт виявився однією з найбільш флуоресцентних тварин завдяки своєму жовто-білому хутру.

"Його флуоресценція, ймовірно, є результатом зниженої пігментації, яка зустрічається у багатьох підземних видів, або підвищеного вмісту структурного кератину для захисту від абразивних частинок ґрунту", – зазначають дослідники.

Однак світіння науковці помітили й у пігментованому хутрі. Тому вони припускають, що флуоресценцію можуть створювати й інші речовини, наприклад, флуорофор.

Найбільш поширеною флуоресценція виявилася серед ссавців нічних видів. Дослідники припускають, що вони можуть використовувати флуоресценцію, аби бути більш помітними в умовах низької освітленості.

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