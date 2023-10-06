Кіт, білий ведмідь та лисиця: вчені виявили 125 нових видів ссавців, які світяться під ультрафіолетом

Вчені виявили 125 видів ссавців, які світяться під ультрафіолетом. Серед них опинився й домашній кіт.
Про це повідомляє Science Alert із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Royal Society Open Science.
Дослідження провели на експонатах Музею Західної Австралії. Науковці опромінили ультрафіолетовим світлом ссавців із його колекції.
Раніше вже було відомо, що здатність до флуоресценції – світіння під ультрафіолетом – притаманна деяким ссавцям, зокрема качкодзьобу та вомбату.
Нове дослідження показало, що світитися під ультрафіолетом можуть ссавці із 79 родин та 27 рядів.
|Деякі з видів тварин, опромінені ультрафіолетом. Фото: Royal Society Open Science
Серед тварин зі здатністю до флуоресценції – кіт, білий ведмідь, зебра, лисиця, леопард, сумчастий кріт, білбі, кажан.
Єдиним ссавцем, у якого не помітили зовнішньої флуоресценції став продельфін довгорилий. У нього світилися лише зуби.
Досліджувані види випромінювали зелений, блакитний, рожевий або білий колір під ультрафіолетовим світлом.
"Хоча кількість і локалізація флуоресценції варіювалася від виду до виду, всі вони демонстрували ту чи іншу форму видимої флуоресценції. Флуоресціювали біле і світле хутро, пір'я, вуса, кігті, зуби та деякі ділянки оголеної шкіри", – пишуть дослідники.
Флуоресценція виникає, коли хімічна сполука поглинає ультрафіолетове світло, а потім випромінює світло з більшою довжиною хвилі.
Залишається незрозумілим, чи має флуоресценція якусь біологічну роль.
Наприклад, флуорисцентним є кератин – білок, який міститься у нігтях, шкірі, зубах, кістках, пір'ї, вусах і кігтях. Однак така властивість може бути просто випадковістю.
Південний сумчастий кріт виявився однією з найбільш флуоресцентних тварин завдяки своєму жовто-білому хутру.
"Його флуоресценція, ймовірно, є результатом зниженої пігментації, яка зустрічається у багатьох підземних видів, або підвищеного вмісту структурного кератину для захисту від абразивних частинок ґрунту", – зазначають дослідники.
Однак світіння науковці помітили й у пігментованому хутрі. Тому вони припускають, що флуоресценцію можуть створювати й інші речовини, наприклад, флуорофор.
Найбільш поширеною флуоресценція виявилася серед ссавців нічних видів. Дослідники припускають, що вони можуть використовувати флуоресценцію, аби бути більш помітними в умовах низької освітленості.
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