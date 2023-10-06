Цьогорічний вересень побив глобальний температурний рекорд

Вересень 2023 року став найтеплішим на всій Землі за всю історію спостережень.

Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) із посиланням на вимірювання Служби з питань змін клімату імені Коперника.

У вересні середня температура поверхні суші по всьому світу становила 16,38°C. Це на 0,5°C вище, аніж у попередній рекордний рік – 2020-й.

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Порівняно із базовим доіндустріальним періодом 1850-1900 років, вереснева температура збільшилася на 1,75°C.

Водночас температура поверхні моря сягнула 20,92°C, що також є найвищим показником вересня за усю історію спостережень.

"З червня світ переживає безпрецедентну спеку на суші й у воді. Температурні аномалії величезні – набагато більші, ніж будь-коли раніше. Антарктичний зимовий морський лід був найнижчим за всю історію спостережень для цієї пори року", – розповідає Генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

Він прогнозує, що температурні рекорди будуть спостерігатися й надалі. Зокрема, через розвиток Ель-Ніньйо – природного явища, яке спричиняє нагрівання планети.

Довгострокові цілі обмеження підвищення глобальної температури встановила Паризька угода. Вона передбачає скорочення викидів парникових газів, аби запобігти зростанню температури більш ніж на 2°C у цьому столітті з перспективою досягнення позначки 1,5°C.

Температура у вересні 2023 року відносно середньої за вересень періоду 1991-2020 років. Фото: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

"Той факт, що окремий місяць перевищує межу в 1,5°C, не означає, що ми назавжди перевищимо рівень в 1,5°C, зазначений у Паризькій угоді, яка стосується довгострокового потепління протягом багатьох років.", – зауважують у ВМО.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні очікуються тепліші жовтень та листопад, аніж зазвичай.