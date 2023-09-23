Занепокоєні мінімальною кількістю льоду: полярники розповіли про цьогорічну зиму в Антарктиді

Цього року в липні світ фіксував температурні рекорди. Район станції Академік Вернадський був не винятком.

Хоча цьогорічна зима була холоднішою за попередню, полярники помітили тривожну аномалію – мінімальну кількість льоду.

Цьогоріч 3 липня метеорологи Вернадського зафіксували найвищу температуру за всі роки спостережень – 8,7°С. Попередній рекорд був аж у 1965-му – тоді станція ще належала Великій Британії.

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"Цей рекорд викликав занепокоєння, адже антарктична зима 2022-го в нашому районі й так стала найтеплішою за історію спостережень – середня температура була лише трохи нижчою за -2°С", – кажуть полярники.

Фото: Сергій Глотов

Тому науковці уважно стежили за перебігом зими і досліджували, чи не буде вона ще теплішою. Після аналізу даних з’ясували, що зима 2023-го повернулася до норми останніх десятиріч.

Середньомісячні значення температури такі:

червень -3.3;

липень -3.6;

серпень -6.3°С.

Водночас вчені звернули увагу, що найнижчі значення температури нижче 0 виражені дуже слабко.

Найхолодніший день відзначився температурою лише -13,8°С , хоча раніше цей показник коливався в межах від -15 до -30 градусів за Цельсієм.

Вчені пояснюють це ще одною аномалією – локальною течією, що з’явилася вздовж Антарктичного півострова.

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"Тому цьогоріч в акваторії "Вернадського" мало плавучого льоду, а стійкий льодовий покрив, який взимку зазвичай "сковує" море довкола нашого острова, взагалі не утворювався", – пояснює Денис Пішняк, керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ.

Саме завдяки відкритій воді на острів раніше повернулися пінгвіги, а репродуктивний сезон тюленів Веддела ускладнений через нестачу льоду.

Водночас вчені побоються льодової аномалії, адже білий льодяний покрив океану відбиває промені Сонця назад у атмосферу та охолоджує воду. Натомість при оголенні темні ділянки води поглинають світло та нагрівають ще більшу площу.

Якщо так триватиме і далі, то в майбутньому роль Антарктики як регулятора глобальних температур Землі може порушитися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про загибель тисячі пташенят імператорських пінгвінів через потепління.