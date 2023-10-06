Чоловіка з Австралії, який намагався переплисти океан, врятували

Том Робінсон хотів стати наймолодшою людиною, яка змогла перетнути Тихий океан. Але його мрії розвіялися, бо човен перевернувся.

Про це пише ABC.

Веслувальника врятував круїзний лайнер. Його помітили за 185 км від Вануата. На допомогу прийшли після аварійного сповіщення від Робінсона о 17:00.

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Маяк сповістив Австралійське управління безпеки на морі. Воно зв’язалося з місцевою владою. Операцію з порятунку проводив координаційний центр Нової Каледонії у Нумеа. Авіація ВМС Франції також надавала допомогу з повітря.

Фото: блог Тома Робінсона

Саме літак помітив відчайдуха, який стояв на перевернутому корпусі свого човна. Йому допоміг корабель Pacific Explorer компанії P&O, який здійнив обхід за заплановим курсом.

За даними видання ВВС, чоловік мав лише сонячні опіки та зневоднення. У цілому його стан був задовільним. На борту рятувального судна Тому надали все необхідне.

Том Робінсон здійснював свій останній етап подорожі черех Тихий океан, яку почав у Перу. Він хотів вийти на сушу в Квінсленді до грудня. Але не вийшло.

Рятувальний корабель прямує в Окленд – буде там за декілька днів. Звідти Робінсон має полетіти додому в Брісбен.

Усе про свою подорож Том вислітлював на своєму сайті.

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