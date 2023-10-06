Розмір діри в озоновому шарі над Антарктидою наразі один із найбільших за всю історію

Супутникові дані демонструють, що діра в озоновому шарі над Антарктидою цього року, одна з найбільших, які бачили.

Про це пише Live Science.

Експерти вважають, що діру могло спричинити виверження вулкана Тонга у 2022-му році.

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Озоновий шар – це шар атмосфери на висоті від 15 до 40 км над поверхнею. У його межах концентрація молекул озону в 10 разів вище, ніж біля поверхні Землі.

Фото: ESA/Copernicus Sentinel data (2023)/processed by CAMS/ECMWF

Цей проміжок допомогає блокувати шкідливі рівні ультрафіолетових променів сонця. У ХХ ст. вчені з’ясували, що в ньому над полярними регіонами нашої планети з’являються великі діри.

Також виявили, що хлорфторвуглеводні – поширена хімічна речовина, яка використовувалася в аерозольних балончиках, пакувальних матеріалах і холодильника того, руйнує рівень озону. Її використання заборонили у 1989 році.

Але діри досі утворюються над полярними регіонами протягом зимових місяців кожної півкулі. Це відбувається, коли холодне повітряє створює полярні стратосферні хмари, які продовжують виснажувати кількість озону над полюсами.

За даними Європейського космічного агентства (ESA), 16 вересня цього року діра досягла свого максимуму – 26 млн кв. км, еквіваленту Північної Америки.

Озонова діра 2023 року розпочалася рано і швидко зросла з середини серпня – говорить у заяві Антьє Іннесс, дослідниця з Європейського центру середньострокових прогнозів погоди.

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Явище пояснюють виверженням вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай із еквівалентною силою вище 100 бомб Хіросіми.

Про це попереджала група вчених ще у 2022 році. Вчені говорили, що понад 50 млн тонн води, випущених у верхні шари атмосфери, можуть дестабілізувати озоновий шар.

Дослідники припустили, що водяна пара може ще більше зруйнувати озон після розпаду на іони або заряджені молекули, які реагують з озоном ніби фреони.

Іннесс погодилася з думками вчених, але зазначила, що потрібні подальші дослідження для підтвердження цього зв’язку.

Озонові діри над полюсами демонструють природну мінливість. У 2019 році в Антрактиді діра зменшилася до найменшого розміру, але з 2020 до 2022 року збільшувалася в розмірах. Українські полярники регулярно стежать за цими змінами.

Не зважаючи на рекордні температури цього року та зміни, у ESA вважають, що причин для паніки немає.