Вперше в історії у Бельгії зафіксували спеку восени

У Бельгії вперше в історії зафіксували спеку восени.

Про це повідомив Королівський метеорологічний інститут Бельгії.

Фіксацію зробили 8 вересня – станом на цей день у країні 5 днів поспіль температура перевищувала 25 градусів за Цельсієм.

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"Зараз ми переживаємо 48-му за рахунком хвилю спеки з початку обліку в 1892 році, але першу хвилю спеки, зареєстровану у вересні", – пишуть дослідники з інституту.

Температура на станції моніторингу на півдні Брюсселя 4 вересня досягла 26,1 за Цельсієм, а з 5-го піднялася вище 30°C.

Водночас температура повітря у п'ятницю в тіні становила 30,3 за Цельсієм.

Бельгія позначає спеку, якщо рівень температури протягом п’яти днів поспіль підіймається вище 25 градусів за Цельсієм.

Метеорологи вважають, що спекотно буде щонайменше до 11 вересня.

Цього року планета з 3-го до 10-го липня пережила найспекотніший тиждень за всю історію спостережень. У столиці Італії Римі 18 липня зафіксували 41,8 градусів за Цельсієм – це стало новим рекордом температури повітря.

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Водночас на північному заході Китаю влітку 16 липня температура повітря перевищила 52,2°C.