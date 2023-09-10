Вперше в історії у Бельгії зафіксували спеку восени

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
8076
10 вересня 2023

У Бельгії вперше в історії зафіксували спеку восени.

Про це повідомив Королівський метеорологічний інститут Бельгії.

Фіксацію зробили 8 вересня – станом на цей день у країні 5 днів поспіль температура перевищувала 25 градусів за Цельсієм.

Реклама:

"Зараз ми переживаємо 48-му за рахунком хвилю спеки з початку обліку в 1892 році, але першу хвилю спеки, зареєстровану у вересні", – пишуть дослідники з інституту. 

 Фото: Alexander Spatari/Gettyimages.com 

Температура на станції моніторингу на півдні Брюсселя 4 вересня досягла 26,1 за Цельсієм, а з 5-го піднялася вище 30°C.  

Водночас температура повітря у п'ятницю в тіні становила 30,3 за Цельсієм.

Бельгія позначає спеку, якщо рівень температури протягом п’яти днів поспіль підіймається вище 25 градусів за Цельсієм.

Метеорологи вважають, що спекотно буде щонайменше до 11 вересня.

Цього року планета з 3-го до 10-го липня пережила найспекотніший тиждень за всю історію спостережень. У столиці Італії Римі 18 липня зафіксували 41,8 градусів за Цельсієм – це стало новим рекордом температури повітря.  

Реклама:

Водночас на північному заході Китаю влітку 16 липня температура повітря перевищила 52,2°C

Читайте також: Рекордна температура: як допомогти організму пережити спеку


Реклама:


Реклама:
 4400
ЗАПИТАЙ ЖИТТЯ

Як оформити статус "дитина війни" і що він дає у 2023 році – пояснюють юристи

 5996
Суспільство

"Армія має розпрощатися із чоловікоцентричністю і навчитися залучати жінок". Операторка дронів Леся Ганжа про війну та службу

Світлана Чернецька
 4567
Суспільство

Агенти змін. Як діти, що пережили окупацію Київщини, відроджують шкільне мистецтво і друкують деталі для дронів

Діана Кречетова