Полярники показали новонароджених тюленят Ведделла. ФОТО

Біля станції "Академік Вернадський" продовжують народжуватися тюлетяна. Наразі полярники нарахували 5 новонароджених.
Усі вони разом з мамами перебувають на сусідньому острові Вінтер, повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.
Науковці поки знають стать лише трьох тюленів Ведделла: два хлопчики та дівчинка. До двох інших матері поки не підпускають.
Між іншим, острів вже "атакують" тюлені-залицяльники.
|Тюленята біля "Вернадського". Фото: Національний антарктичний науковий центр
"Самиці Ведделла можуть завагітніти вже на другий місяць після пологів, тож самці не зволікають. Правда, в такому випадку запліднена яйцеклітина не розвивається протягом ще двох місяців, щоб організм самиці відновився перед новою вагітністю", – пояснює біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко.
Тож самці вичікують самиць під водою біля лунок і постійно співають, щоб привернути увагу.
|Малюки в Антарктиді
Як пояснили науковці з "Вернадського", вагітність у самок тюленів Ведделла триває 10 місяців. Кожна може привести у світ тільки одного тюленя вагою до 30 кг. Але він швидко росте і за кілька місяців його вага сягає 400 кг.
Впродовж 7 тижнів мати вигодовує дитя молоком, а потім молоді особини починають самостійне життя.
|Тюленята Ведделла
Тюлені Ведделла живуть відносно довго – близько 20 років.
Нагадаємо, що перше тюленя народилось цьогоріч у середині вересня. Його назвали Анвер.
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