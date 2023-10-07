Полярники показали новонароджених тюленят Ведделла. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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7 жовтня 2023

Біля станції "Академік Вернадський" продовжують народжуватися тюлетяна. Наразі полярники нарахували 5 новонароджених.

Усі вони разом з мамами перебувають на сусідньому острові Вінтер, повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Науковці поки знають стать лише трьох тюленів Ведделла: два хлопчики та дівчинка. До двох інших матері поки не підпускають.

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Між іншим, острів вже "атакують" тюлені-залицяльники.

 Тюленята біля "Вернадського". Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Самиці Ведделла можуть завагітніти вже на другий місяць після пологів, тож самці не зволікають. Правда, в такому випадку запліднена яйцеклітина не розвивається протягом ще двох місяців, щоб організм самиці відновився перед новою вагітністю", – пояснює біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко. 

Тож самці вичікують самиць під водою біля лунок і постійно співають, щоб привернути увагу.

 Малюки в Антарктиді

Як пояснили науковці з "Вернадського", вагітність у самок тюленів Ведделла триває 10 місяців. Кожна може привести у світ тільки одного тюленя вагою до 30 кг. Але він швидко росте і за кілька місяців його вага сягає 400 кг.

Впродовж 7 тижнів мати вигодовує дитя молоком, а потім молоді особини починають самостійне життя. 

 Тюленята Ведделла

Тюлені Ведделла живуть відносно довго – близько 20 років.

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Нагадаємо, що перше тюленя народилось цьогоріч у середині вересня. Його назвали Анвер.

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