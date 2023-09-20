На "Академіку Вернадському" поповнення – перше тюленя Ведделла за рік

На острові Вінтер в Антарктиді народилось перше тюленя Ведделла у 2023 році.

Це – хлопчик, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Полярники зазначили, що його матуся ще дуже знервована, тому поки є лише кілька фото.

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"Це тюленя особливо важливе, тому що цього року ми спостерігаємо дуже мало тюлениць в районі наших островів, а репродуктивний сезон тюленів ускладнений через нестачу льоду", – каже біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко.

Новонароджене тюленя біля станції "Академік Вернадський"

Науковці пояснюють, що тюлені Ведделла народжують переважно на морському льоді. Рідше роблять це на суходолі: за умови, що там є зручний берег без крутих спусків.

У 2023 році протоки біля станції Вернадського мають дуже тонкий лід (місцями його взагалі немає). Тому тюлениці шукають інше місце для народження дитинчат.

У соцмережах знову оголосили конкурс імен для тюленят. Свої пропозиції можна писати до 24 вересня у коментарях на сторінках станції "Академік Вернадський".

Нагадаємо, що минулого року біля Вернадського народились двоє тюленят. Їх назвали Мирко та Мрія.