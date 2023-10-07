Побачив убитого побратима на другий день війни. Історія військового "Вікінга", який звільняв Харківщину

Данило за позивним "Вікінг" – один із багатьох молодих хлопців-строковиків. Він пройшов не лише звичайну службу, але й запеклі бої.

У Національній гвардії України розповіли про його історію.

Сьогодні Данило – боєць патрульного батальйону 5-ї Слобожанської бригади НГУ. Йому – 20 років.

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Прослужити за призовом він зміг лише місяць. Потім почалася повномасштабна війна, через яку він опинився у центрі боїв.

"Вже на другий день побачив нашого вбитого хлопця, прилетів пакет "градів" по нашому розташуванню, вбило контрактника. Ми всі бачили та розуміли, що це може бути й з нами", – говорить Вікінг.

Фото: НГУ

Нацгвардієць згадує, що разом із побратимами захищали П’ятихатки, Руську та Черкаську Лозову. Пізніше їх перевели до іншого місця – Дементіївки, де було найважче через постійну роботу ворожих танків, артилерії та авіації.

Саме там він уперше взяв участь у бою на короткій дистанції.

"Найближчий бойовий контакт був на відстані 10-15 метрів. Я точно знаю, що влучив, бачив на власні очі, як ворог отримав мою автоматну чергу", – говорить він.

Також військовий брав участь у Харківському контрнаступі. Його рота звільняла селище Уди. Ворог тікав і втрат не було.

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Взимку Данило був у сирих та холодних шанцях, де застудив нирку. Військово-лікарська комісія визнала його обмежено придатним після двох операцій.

"Я, разом з іншими строковиками був переведений у 5-ту Слобожанську бригаду, бо моя бригада стала штурмовою, а строковиків не можна залучати до бойових дій", – говорить він.

Тепер переважно Данило охороняє стратегічні об’єкти.

Раніше ми розповідали історію нацгвардійця з позивним Маркер про контрнаступ на Харківщині.