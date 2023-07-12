Донька народилась під час облоги Маріуполя: історія нацгвардійця, чиє фото з "Азовсталі" облетіло весь світ

27-річний Володимир – захисник Маріуполя, чиє фото на "Азовсталі" стало відомим у всьому світі.

Він потрапив в об’єктив пресофіцера ОЗСП "Азов" Дмитра Козацького, і його світлина побувала на виставках у різних країнах Європи.

У Національній гвардії розповіли історію бійця.

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Володимир – батько двох дітей, менша з яких народилася 9 березня 2022 року, коли гвардієць перебував на черговій ротації на Донеччині.

Фото: Дмитро Козацький

У той час Маріуполь вже був оточений російськими військами, а мобільного зв’язку майже не було.

"Я пам’ятаю, як спав перед чергуванням, а хлопці мене розбудили та почали вітати. Я спочатку не зрозумів нічого, а потім пішов шукати зв’язок, аби зателефонувати дружині та побачити маля. Тоді я дав собі слово, що обов’язково повернуся додому, адже на мене там чекає моя родина", – згадує Володимир.

Боєць також пригадав, як було зроблено легендарне фото.

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"Якось у бункері мене побачив боєць з "Азову" і сказав, що я став відомим, адже моє фото розлетілося усією мережею Інтернет та було на різних виставках за кордоном. Воно було зроблено спонтанно. Я хотів виглядати охайно (військова звичка), тому попросив кілька хвилин, щоб вмитися та одягнутися", – каже нацгвардієць.

Володимир розповідає, що навіть у тих умовах бійці намагалися берегти своїх рідних і не розповідали про тяжкість поранень.

Та ротація для багатьох військових була першою. Кілька тижнів група нацгвардійців несла службу на рибно-консервному заводі та повинна була вести спостереження і передавати оперативну обстановку.

Наприкінці березня 2022 року групі довелося перебазуватися на іншу позицію в районі морпорту, адже російські окупанти почали стягувати все більше техніки та вели інтенсивний вогонь з важкої артилерії.

"Проти танків зі стрілецькою зброєю протистояти важко. Бойові дії – це не гра в Counter-Strike, тому диванні стратегії тут не підходять. Обстановка мінялася щохвилини та ти мусив пристосовуватися до усього", – пригадує Володимир.

Фото: НГУ

Після прориву колони на "Азовсталь" у середині квітня нацгвардієць разом із побратимами знову відправився на позиції.

Внаслідок артилерійського обстрілу військовий отримав осколкове поранення обличчя – його евакуювали до польового шпиталю на території меткомбінату.

Після багатьох місяців полону у лютому 2023 року Володимир повернувся додому в рамках обміну.

"Сьогодні гвардієць продовжує лікування та реабілітацію після отриманого поранення та проводить час зі своєю родиною", – додають в НГУ.

Нагадаємо, захисники Маріуполя 3 місяці обороняли місто від російських загарбників, а останньою фортецею став меткомбінат "Азовсталь".

Азовці, морпіхи, патрульні поліціянти, прикордонники та інші бійці тримали завод в умовах нестачі ліків, води та іжі, під постійним вогнем ворога.

Дмитро "Орест" Козацький зафільмував побут та умови підземелля, де перебували поранені бійці. Також колишній пресофіцер "Азову" створив короткометражний фільм про останній день на "Азовсталі" перед виходом з території заводу.