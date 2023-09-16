Росіяни кинули усе – своїх "двохсотих" і майно: розповідь нацгвардійця про контрнаступ на Харківщині

Нацгвардієць із позивним "Маркер" брав участь у Слобожанському контрнаступі. Він – офіцер бригади "Спартан".

У Національній гвардії поділилися його спогадами про успіх української армії на Харківському напрямку.

"Маркер" говорить, що контрнаступу чекав ще з першого дня повномасштабного вторгнення.

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"Я очікував контрнаступу з першого дня, але ж ми військові, тому чекав на наказ, а вже коли ми зайшли в Уди й побачили як противник кинув усе, своїх двохсотих, майно, БК, зброю і втік від нас, я зрозумів, що ця тенденція буде і надалі", – каже військовий.

Фото: НГУ

Він додає, що тоді прийшло розуміння того, що твердження щодо "російської армії як другої у світі" – лише видумки.

Згадує, що позиції ворога розбивалися на очах. Тому під час їх відступу українським військовим залишалося чимало цінних речей.

"Після того, як ми зайшли в Куп’янськ, була виявлена техніка ворога і наші хлопці затрофеїли цілий КАМАЗ з боєкомплектом. Потім в той же вечір ми висунулись за наказом в Куп’янськ-Вузловий. Коли ми заходили ще все горіло, було багато трупів росіян. Далі ми поїхали в Ківшарівку, а звідти в Стельмахівку. В Стельмахівці ми зайшли, зайняли позиції, а вже з іншої сторони річки був ворог", – підкеслює Маркер.

За цими населеними пунктами разом із бійцями переходили в Новоосинове, Глушківку, Богуславку, а закріпилися в Новоселівському.

Там ворог постійно намагався штурмувати офіцера та побратимів. Проте позицій ніхто не здав.

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Маркер відзначає свій подив з того, наскільки відкрито зустрічали їх на звільнених територіях.

"Особливо коли села звільняєш, люди вибігали з прапорами, зустрічали і одразу розказували: А он там пуста хата, там жили окупанти, там бажано перевірити. Тобто одразу допомагали, розповідали де може бути ворог", – мовить нацгвардієць.

Водночас про особисту мотивацію Маркер розповідає небагато, але зостається впевненим, що зараз вона в усіх одна – звільнити наші території та підняти український прапор там.

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