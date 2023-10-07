Ті, хто формують націю. В Україні оголосили вчителів-переможців премії Global Teacher Prize 2023

В Україні 7 жовтня оголосили переможців Національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2023, яка з 2017 року відзначає вчителів-агентів освітніх змін.

Під час церемонії нагородили українських педагогів, які зробили важливий внесок у захист і розвиток освіти під час війни. Фіналістів відзначили у п’ятьох номінаціях.

Кожен із переможців отримав грант в один мільйон гривень на здійснення своєї освітньої мрії.

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"Дошкілля"

Ця номінація – нововведення 2023 року. Нагороду отримала вихователька закладу дошкільної освіти з Харкова Вікторія Душина. Відзначили виховательку міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та Емануель Абрю, очільник секції освіти UNICEF в Україні.

Вікторія Душина. Фото: Освіторія

Згадуючи 24 лютого, Вікторія каже, що цей день тривав для неї "три тижні".

"Почалося (повномасштабне вторгнення — ред.) о 5 ранку з дзвінка мами. Я зібралася і з дітьми прийшла у свій дошкільний заклад, де і проживала ті три тижні. Коли ми приїхали в село, дітей було багато, школи працювали хоч якось, а дитячі садки – ні. Я пішла до сільського голови і попросила приміщення, щоб дозволили проводити заняття саме з малюками", – розповіла вихователька.

Після евакуації з обстрілюваного росіянами Харкова до одного із селищ вона не припинила працювати, а таки створила там клуб для дітей-переселенців. А після повернення до Харкова Вікторія Душина продовжила працювати зі своїми вихованцями онлайн. Нині вона шукає можливостей для проведення офлайн-зустрічей з ними у садочку.

Розповідаючи про роль вихователів для майбутніх поколінь українців, Вікторія наголошує:

"Вихователі важливі, тому що без їхньої "рації" вчителям у школі буде важко працювати далі. У дошкіллі закладаються такі речі, як любов, уміння піклуватися, допомагати, ділитися…ці речі потрібні далі у житті.

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Одна близька мені людина постійно повторює, що у кожній справі повинне бути завдання і надзавдання. Завдання вихователів – навчити дітей любити Україну, свою мову, піклуватися один про одного. Але є ще і надзавдання. Саме на вихователях лежить відповідальність виховати духовно зрілу націю, яка буде рухатися у тому напрямку, в якому вважатиме за потрібне. Наші діти повинні вирости вільними людьми у вільній країні".

"Незламність"

У номінації "Незламність" нагороду отримала Лариса Фесенко, яка працювала директоркою та викладала англійську мову у "Лісностінківському ліцеї". Пані Лариса – із села Лісна Стінка, Куп’янського району, Харківської області. Під час війни війни викладачка пережила зраду колег, 45 діб російського полону і втечу в ніч деокупації Куп’янська, повідомляє "Освіторія".

Лариса Фесенко. Фото: Освіторія

За словами Фесенко, навіть під час окупації вона продовжувала тримати зв’язок зі своїми учнями.

"З 24 лютого я була на роботі. Координувала дії вчителів, які були поряд зі мною, допомагали, робили можливе і неможливе. У наше село окупанти навідувалися не так часто, і ми мали змогу закінчити навчальний рік за українськими програмами.

Про те, що потраплю у полон, я навіть у страшних снах (не могла уявити – ред.). У мене перед очима пробігло все життя, мені сказали (окупанти – ред.), що я більше не повернуся і що все, ким я там була, яку посаду обіймала…мені сказали забути. "Вас уже просто немає". Будучи там, я розповідала своїм співкамерницям про школу, як добре мені там працювалося", – згадує пані Лариса.

На церемонії нагородження відзнаку викладачці вручила парамедикиня Юлія Паєвська ("Тайра"). Це стало символічним моментом, адже "Тайра" також пережила російський полон.

"Ви знаєте, що робили росіяни, коли заходили у наші міста та села – вони йшли до шкіл і бібліотек, знищували книжки, підручники, прапори і навіть вишиванки. Першою ціллю ворога були волонтери і вчителі. Бо саме культура формує націю", – підкреслила парамедикиня.

"Вибір серцем"

Лауреаткою у цій номінації стала логопед закладу дошкільної освіти №103 та реабілітаційного відділення міської лікарні у Миколаєві Катерина Якушевська. Востаннє Катерина проводила урок для своїх вихованців 23 лютого 2022 року. Невдовзі російська ракета зруйнувала дитсадок.

Однак, попри неможливість займатися звичною професійною діяльністю, Катерина знайшла спосіб бути корисною. Нині жінка працює у шпиталі та допомагає відновлювати мовлення та пам’ять постраждалим військовим.

Вона зізнається, що не відчувала страху, коли почала працювати із дорослими, адже "специфіка роботи та ж сама", що і з дітьми.

"Якщо ти з ними по-доброму і люди бачать, що ти приділяєш їм час, то легко. Важко бачити саме страждання людей", – каже жінка.

Катерина вірить, що невдовзі знову зможе повернутися до роботи з дітьми, адже зруйнований дитсадок відновлюють.

"І я знову почую тут дитячий сміх, топотіння і спів", – додає Катерина Якушевська.

"Новатори"

Вчителем-новатором 2023 року став учитель фізики із Запоріжжя Максим Гвоздецький, який викладає уже 9 років.

Максим Гвоздецький. Фото: Освіторія

Чоловік навчався у Запорізькому національному університеті на факультеті фізики. Спробувати себе у ролі вчителя Максиму запропонували "випадково", але ця професія стала його покликанням.

Чоловік підійшов до викладання свого предмета у новаторський спосіб. За три роки він змонтував багато інтерактивних відео за навчальною програмою для учнів 7-9 класів. Героями його навчальних відео стали Месники, Хоббіт, Супермен, Аквамен, Дарт Вейдер та інші герої.

"Я кажу дітям, що фізика завжди навколо нас. Завдяки ній можна полегшити собі життя та уникнути негативних ситуацій. Я хочу, щоб дітям на уроках було комфортно, цікаво і весело. При цьому намагаюся створити такі умови, щоб вони відчували себе не просто як на уроці, а щоб це була дружня розмова і проведення часу разом. Мене мотивують діти", – розповідає викладач.

Нині Максим планує повністю завершити створення відео для програми з фізики 7-9 класів та доробити омріяний проєкт "Фізика в реальному житті".

Також викладач фізики переконаний:

"Потрібно піднімати престиж вчителів. Вони важливі, тому що вони лікують душі учнів і дозволяють їм досягати нових вершин та створювати себе як особистість".

"Молодий вчитель"

Відзнаку у номінації "Молодий вчитель" отримав 23-річний Петро Сітек, викладач громадянської освіти у львівській Школі вільних та небайдужих.

Петро Сітек. Фото: Освіторія

У своїй роботі Петро використовує різноманітні активності, дебати, квести. На його уроках учні знають, що можуть сміливо проявляти будь-які емоції.

"Я дуже багато працював із молоддю і помітив, що у мене виходить і мені це подобається. Тому, коли я побачив вакансію у школі, де я зараз працюю, я туди подався.

Я викладав менторство, лідерство і навіть щастя. Загалом всі методи (які я використовую – ред.) є відомими. Питання в тому, чи готові вчителі сприймати нові методи, які можуть відрізнятися від тих, що були раніше", – зауважує Петро.

Також на своїх уроках він використовує гуманістичну педагогіку, намагається спілкуватися з дітьми "на рівних", використовує мультимедійні презентації.

"Ми часто сідаємо в коло і просто спілкуємося, викладаємо уроки на вулиці, в ігровій формі.

Освіта може змінити світ, тому що тільки завдяки вихованню покоління ми будемо мати можливість зробити генерацію молодих людей, які будуть творити, а не руйнувати", – переконаний Петро Сітек.

Фото: Олена Зеленська/Facebook

Відзнаку вчителю вручила Перша леді України Олена Зеленська та Патриція Марущак, виконавча директорка міжнародної організації Finn Church Aid.

Global Teacher Prize Ukraine – щорічна національна премія для вчителів-агентів освітніх змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні.