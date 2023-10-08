У нацпарку "Тузлівські лимани" спостерігається міграція птахів. ФОТО

У національному природному парку "Тузлівські лимани" осіння міграція птахів, зокрема чапель, куликів, качок та мартинів.

Частина птахів до України летять з тундри, повідомляють на сайті нацпарку.

Нині до нацпарку на заміну "осіннім" птахам летять "зимові". Зокрема, брижачі прибувають із зони арктичних пустель.

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В Україні вони пробудуть до початку весни.

Брижачі. Усі фото: Національний природній парк "Тузлівські лимани"

На території нацпарку перебуває чимало птахів, які живуть тут від початку весни. Серед них – білі чаплі.

Цілий день білі чаплі зайняті пошуком їжі

Як розповідають співробітники парку, протягом дня вони зайняті пошуком їжі – у воді полюють на рибу, а біля очерету та на суходолі шукають комах, мишоподібних гризунів, ящірок та жаб.

"Сподіваємось, що навесні птахи повернуться до України, яка перемогла у війні з Росією", – додали в парку

Орнітологи нацпарку спостерігають також за рожевими фламінго з пташенятами, яких цьогоріч кільцювали, а також за качками й мартинами.

"Скоро вже буде холодно і незважаючи на це деякі пернаті можуть залишитися на зимівлю у нас, а якщо буде дуже холодно і лимани будуть покриватися льодом, відлетять на Південь", – зазначив науковий співробітник парку, біолог Іван Русєв.

Раніше ми повідомляли, що в "Тузлівських лиманах" зафіксували самця рідкісного птаха з кільцями на ніжках.

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