У нацпарку "Тузлівські лимани" спостерігається міграція птахів. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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8 жовтня 2023

У національному природному парку "Тузлівські лимани" осіння міграція птахів, зокрема чапель, куликів, качок та мартинів. 

Частина птахів до України летять з тундри, повідомляють на сайті нацпарку. 

Нині до нацпарку на заміну "осіннім" птахам летять "зимові". Зокрема, брижачі прибувають із зони арктичних пустель.

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В Україні вони пробудуть до початку весни.

Брижачі. Усі фото: Національний природній парк "Тузлівські лимани"

На території нацпарку перебуває чимало птахів, які живуть тут від початку весни. Серед них – білі чаплі. 

Цілий день білі чаплі зайняті пошуком їжі

Як розповідають співробітники парку, протягом дня вони зайняті пошуком їжі – у воді полюють на рибу, а біля очерету та на суходолі шукають комах, мишоподібних гризунів, ящірок та жаб. 

"Сподіваємось, що навесні птахи повернуться до України, яка перемогла у війні з Росією", – додали в парку 

Орнітологи нацпарку спостерігають також за рожевими фламінго з пташенятами, яких цьогоріч кільцювали, а також за качками й мартинами.  

"Скоро вже буде холодно і незважаючи на це деякі пернаті можуть залишитися на зимівлю у нас, а якщо буде дуже холодно і лимани будуть покриватися льодом, відлетять на Південь", – зазначив науковий співробітник парку, біолог Іван Русєв. 

Раніше ми повідомляли, що в "Тузлівських лиманах" зафіксували самця рідкісного птаха з кільцями на ніжках.

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