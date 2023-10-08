На Київщині засудили чоловіка, який викрав 4-річну дитину та намагався її зґвалтувати

На Київщині суд виніс вирок місцевому мешканцю, який викрав і намагався зґвалтувати 4-річну дівчинку.

Чоловіку присудили до 15 років позбавлення волі, повідомляють в Київській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у серпні 2020 року в Борисполі чоловік знаходився у торговельній залі на автозаправці, де, зокрема, перебувала жінка з малолітньою донькою.

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Поки жінка розраховувалася на касі за товар, чоловік схопив на руки її доньку, виніс на вулицю, посадив у свій автомобіль й поїхав у невідомому напрямку, додають в прокуратурі.

Фото: Київська обласна прокуратура

"Він вивіз дитину в поле за межі населеного пункту, де вчинив відносно неї сексуальне насильство та намагався її зґвалтувати", – додають правоохоронці.

Жителя області суд визнав винним у викраденні малолітньої дитини, сексуальному насильстві та незакінченого замаху на зґвалтування (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 153, ч. 3 ст. 15 ч. 6 ст. 152 КК).

У коментарі "УП. Життя" речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова розповіла, що чоловік 1991 року народження працював підприємцем.

"Після викрадення мати дівчинки зателефонувала в поліцію. Менш ніж за годину після вчинення злочину чоловіка затримали. Він вивіз її на відкриту місцевість, у поле. Раніше він судимим не був", – додала речниця.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині масажист зґвалтував підлітка, який має фізичні вади зі здоров’ям.

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