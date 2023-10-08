"Душа української пісні": ким була Ніна Матвієнко та як її згадують українці

8-го жовтня у віці 75 років померла народна артистка України Ніна Матвієнко. Про її смерть повідомила донька Тоня Матвієнко.

"Українська правда. Життя" розповідає, яким був життєвий і творчий шлях легендарної співачки та якою її запам'ятали українці.

Народилася в сім’ї з одинадцяти дітей

Герой України, акторка та співачка Ніна Матвієнко народилася у Неділищі Житомирської області. Вона була одинадцятою дитиною в сім’ї. Вихованню більше уваги приділяла мати, поки тато працював на цвинтарі через дорогу.

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Дитинство її було важке – особливо через господарство та ставлення батьків.

"У дитинстві я була бита весь час… Доцею, синочками нас дуже рідко називали", – пригадувала співачка у старих інтерв’ю.

Нерідко Ніні Митрофанівній доводилося тікати кудись та мріяти про краще майбутнє. У 11 років разом із сестрою вона потрапила до інтернату. Саме там її підштовхнули пов’язати життя з музикою.

Фото: Ніна Матвієнко/Facebook

Творчий спадок, який залишиться назавжди

У 1966 році за порадою вчительки Матвієнко записалася до вокальної студії хору імені Верьовки, а вже у 1968-му – стала його солісткою.

Після понад двадцяти років у хорі влаштувалася до ансамблю "Київська камерата".

"Це вже було те, що я вимріяла. Сольні концерти… Це набагато цікавіше, те, що я підсвідомо шукала. У хорі Верьовки було важко. Там я співала не у своєму діапазоні, мені було занадто низько, я дуже кашляла і від того хворіла" – казала вона в інтерв’ю.

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Вона виступала в Україні, Канаді, Польщі, Франції та багатьох інших країнах. У репертуарі співачки переважали українські народні пісні: календарно-обрядові, побутові, ліричні гумористичні, пісні-балади, українські пісні XVII-XVIII сторіччя.

Раніше також працювала з ансамблями "Мрія", "Березень", "Кобза", хорами "Дударик" та "Хрещатик", капелою ім. А. Ревуцького

Найвідомішими у її виконанні стали "Колискова", "Квітка-душа", "Сміються плачуть солов’ї", "Сіла птаха", "Що то за предиво", "Ой Летіли дикі гуси", тощо.

Ніна Матвієнко має безліч нагород. Герой України, Жінка України, відзнака орденом княгині Ольги ІІІ ступеня – лише невелика частина почестей, які співачка отримала за життя.

Війна, яка змусила каятись за матюки

Повномасштабне вторгнення співачка зустріла зі своєю подругою. У подруги в Обухівському районі був будинок на своєрідному підвищенні – як на горбі.

"І літаки попід вікнами, російські літаки і наші, і це все... Ми бігали, звичайно у льох, там сиділи, ховалися, і вночі, і ввечері", – згадувала артистка у інтерв’ю.

Моральну підтримку на початку повномасштабної війни жінка знайшла у відомих словах дух і особливо "дух, що тіло рве до бою", адже, за її словами, вони описують сутність українців.

"В українців є така харизматичність – коли найважче, вони мужніють, вони збираються докупи, і не панікують. Це – наше щастя, це – наш вихід із ситуації", – говорила Ніна Матвієнко.

На певний час у 2022 році вона поїхала за кордон, але мала внутрішній протест. У інтерв’ю вона так і говорила – не треба було їхати.

Під час війни співачка навіть ходила до священника. Це було зумовленим вживанням нецензурної лексики через стрес.

"На москалів, звичайно, на орків кажу "падлюки, падли". Матюкнулася пару разів, але пішла покаялася. Батюшка дуже сміявся, він не вірив, що я можу таке казать. Довели ж, правда? Довели!", - розповідала співачка.

Водночас Ніна Матвієнко підтримувала українських захисників і говорила, що дуже хотіла б побачити перемогу.

"Я так хочу, щоб всі побачили, як фіалки посходили, як під кущами проліски цвітуть, кульбабки… а як переможно тюльпани висовують свої прапорці, свій цвіт — демонструючи, що Україна жива! Вийду на вулицю, де обніматиму та цілуватиму всіх людей навколо! Скажу кожному, як я його люблю, як люблю український народ! Я знаю, вже й пташки співають. Це вони несуть весну, несуть нам надію! І зовсім скоро ми переможемо", – сказала вона у інтерв’ю в квітні 2022-го року.

Велика втрата для України

У соцмережах українці та зірки висловлюють щирі співчуття з приводу смерті. Співачка та ведуча Анжеліка Рудницька сказала, що останніми місяцями боялася побачити це повідомлення.

"Душа Ніни Матвієнко полетіла у засвіти. Ніна Митрофанівна була сіллю нашої землі. Легенда. Берегиня пісні. Знала безліч народних пісень. Берегла пам‘ять свого Роду. Відчувала світ тонко, а словом могла лікувати і рубанути до болю", – пише вона.

На втрату відреагувала й Ірина Федишин. Вона подякувала артистці за усі її душевні пісні. Також згадала усі спільні зустрічі та концерти.

"Ваша присутність для мене була дуже важливою і надихаючою. Ми разом з Вами колядували. А ще багато спільних зйомок, веселі розмови і щирі поради. З Вами було легко і цікаво. Дякую Вам за все. Дякую за неймовірний вклад в українську культуру. Спочивайте з миром. Ви назавжди у нашому серці. Світла памʼять, Царство Небесне", – сказала Федишин.

Журналістка Громовиця Бердник у пості згадала, як її батько називав Ніну Матвієнко Душею української пісні.

"І свого часу коли всі боялися сказати слово "Україна", пані Ніна співала "Ой Роду наш красний" на урядових концертах. І це теж лягло духовними камінчиками в мур грядущої Незалежної України.

Ми дружили сімʼями, ми сусідили у Гребенях.

Летіть, пані Ніно, осінньою ластівкою в домівку пана Бога, заспівайте найкращу українську пісню своїм дивовижним голосом, щоб у Горніх світах не переставала підтримка України в її боротьбі", – додала Бердник.

Марія Бурмака, мистецький діяч, назвала співачку красивою, мудрою та абсолютно унікальною. Вона додала, що з Матвієнко не стало цілої епохи.

"Пішла наша Легендо, пішла наша Мати, пішла наша історія,

Був щасливий знати Вас, працювати з Вами, бачити Вас і слухати.

Дякую Вам за пісні, дякую Вам за любов, дякую Вам за Україну", – написав і продюсер Влад Солотников.

Катерина Осадча, ведуча, не повірила в цю сумну звістку.

"Ніно Митрофанівно, не вірю, це рано … зарано, це не про Вас ці новини. Від Вашої енергії міг живитися весь український шоу-бізнес

Ви ж людина, що завжди йшла на всі творчі експерименти, заводи була в строю, усміхнена, енергійна і завжди з вірою в найкраще, що все буде добре … я цим захоплювалася", – написала Осадча.

У Ніни Матвієнко залишилися дочка, два сини, а також чоловік