У потягах і на вокзалах почали працювати маршали залізничної безпеки: які їхні обов'язки

На вокзалах та в поїздах "Укрзалізниці" з’явилися маршали залізничної безпеки.

Перші з них розпочали свою роботу у вересні, повідомляють у компанії.

Маршали залізничної безпеки – це працівники відомчої воєнізованої охорони. Вони мають контролювати безпекову ситуацію на вокзалах і в поїздах, а вразі чого – швидко реагувати.

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Фото: "Укрзалізниця"

На відміну від охоронців, маршали працюють непублічно – без форми та спеціальних знаків розрізнення.

"Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці", – розповідає очільник "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Наразі маршали працюють на одному з популярних західних напрямків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в додатку "Укрзалізниці" можна замовити спецвагони для осіб з інвалідністю.

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