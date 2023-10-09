На два тижні пізніше: метеорологічна осінь у Києві почалася 2 жовтня

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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9 жовтня 2023

Метеорологічна осінь у Києві почалася на два тижні пізніше за кліматичну норму.

Про це розповідають у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Цього року осінь розпочалася 2 жовтня. Тоді середньодобова температура повітря впала нижче +15°С і становила +13,9°С.

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Фото: tcsaba/Depositphotos

Фахівці зазначають, що найраніше метеорологічна осінь у Києві наступала у 1993 році – 25 серпня. Найпізнішу зафіксували у 2020 році – 15 жовтня. 

Загалом метеорологічне літо 2023 року тривало 142 дні – з 13 травня до 1 жовтня. Найдовшим воно було у 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що цьогорічний вересень побив глобальний температурний рекорд.

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