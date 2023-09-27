Життя буде під загрозою: вчені змоделювали умови життя на Землі через 250 млн років

За прогнозами вчених, до 92% території Землі через 250 мільйонів років може стати непридатною для життя ссавців.

Про це повідомляє Nature із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Nature Geoscience.

Очікується, що протягом цього часу всі континенти планети об'єднаються в один – Пангею Ультіму. Це призведе до активізації вулканів та підвищення рівня вуглекислого газу.

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Прогнозований вигляд континентів Землі через 250 млн років. Фото: Alex Farnsworth, Chirs Scotese/Nature

Зараз Земля перебуває у середині циклів суперконтинентів – інтервалу часу між об’єднанням усієї суші. Останній суперконтинент Пангея розпався близько 200 мільйонів років тому.

Вчені вважають, що наступний, Пангея Ультіма, утвориться на екваторі через 250 мільйонів років. Це відбудеться, коли зменшиться Атлантичний океан та об’єднаний афро-євразійський континент зіштовхнеться із Північною та Південною Америками.

Науковці під керівництвом Александра Фарнсворта з Бристольського університету (Велика Британія) змоделювали клімат майбутнього суперконтиненту.

Передбачається, що вулканічна активність "нагріє" планету. На переважній частині суперконтиненту температура сягатиме понад 40°C.

Регіони в центрі Пангеї Ультіми перетворяться на пустелі. В таких умовах не виживе переважна більшість ссавців.

За найгіршого сценарію, лише 8% суші буде придатною для їхнього життя. Зараз така частина складає 66%.

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Прогнозована температура на континенті Пангея Ультіма у серпні. Фото: Nature

"Це не лише для ссавців. Це може бути як для рослинного, так і для інших видів життя. Що з цього вийде, залишається здогадуватися. В інших випадках масового вимирання є тенденція до домінування нового виду", – каже Александр Фарнсворт.

Натомість Ханна Девіс, дослідниця Пангеї Ультіми, вважає, що ссавці мають шанс пережити ці зміни. За її словами, достеменно невідомо, де утвориться суперконтинент. Якщо це відбудеться на вершині Північного полюса, то умови для життя будуть кращими.

"У минулому були події вимирання, і події вимирання будуть у майбутньому. Я думаю, що життя переживе це. Це просто якийсь похмурий період", – зазначає вона.

Фанрсворт припускає, якщо за 250 мільйонів років люди все ще будуть жити, вони зможуть адаптуватися до нових умов.

"Я підозрюю, якщо ми зможемо покинути цю планету та знайти місце, зручніше для життя, це буде кращим варіантом", – розповів він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у 2060 році може статися крах течій Атлантичного океану.