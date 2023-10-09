На Дніпропетровщині чоловіка і жінку підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні маленьких доньок

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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9 жовтня 2023

На Дніпропетровщині затримали співмешканців, яких підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні малолітніх дітей.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, у Кривому Розі мати та її чоловік розбещували 1-річну доньку. Також встановлено факт зґвалтування підозрюваною іншої 2-річної доньки. Свої дії підозрювані фіксували на мобільний телефон.

Під час проведення обшуку за місцем проживання пари було вилучено мобільні телефони.

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Наразі затриманим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

 На Дніпропетровщині затримали співмешканців, яких підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні дітей

Відомо, що у жінки троє дітей, які знаходяться під наглядом медичних працівників. Органами опіки та піклування вирішується питання щодо їх подальшого влаштування.

 Затриманим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави

Співмешканцям повідомлено про підозру за фактами вчинення кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх дітей (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

 Відомо, що у жінки троє дітей, які знаходяться під наглядом медичних працівників

Нагадаємо, у Києві взяли під варту 39-річного чоловіка, якого підозрюють в розбещенні та вчиненні сексуального насильства відносно малолітньої доньки. 

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