Телескоп Вебба показав Крабоподібну туманність. ФОТО

Телескоп Вебба зробив нове зображення Крабоподібної туманності. Завдяки інфрачервоному світлу тепер можна побачити нові деталі.
Про це пише Business Insider із посиланням на NASA.
Туманність – це хмара газу і пилу. Вона часто утворюється з уламків зірок, які вмирають або вибухають.
Крабоподібна туманність знаходиться на відстані близько 6500 світлових років від нас.
|Фото: NASA
В її центрі видно маленьку білу цятку – пульсар. Це нейтронна зоря, яка є джерелом електромагнітного випромінювання, що пульсує.
Майже 1000 років тому надмасивна зоря стала надновою (раптово збільшила свою світність) і вибухнула. Однак її ядро залишилося неушкодженим – воно і є пульсаром Крабоподібної туманності.
Пульсар швидко обертається та перезаряджає газоподібну речовину навколо себе.
У 2005 році туманність зафіксував телескоп Хаббл, але видиме світло не дало роздивитися всі деталі.
Телескоп Вебба зазнімкував Крабоподібну туманність в інфрачервоному світлі. За допомогою цього вдалося побачити тонкі білі нитки заряджених частинок.
Вони рухаються в сильних магнітних полях, які створює пульсар. Ці заряджені частинки випромінюють потужне світло, яке іноді використовується в рентгенівських знімках.
На фото можна побачити барвисті нитки газу і пилу – це залишки мертвої зірки. Червоно-оранжевий колір – іонізована сірка, синій – іонізоване залізо, зелено-жовтий – пил.
"Чутливість Вебба і просторова роздільна здатність дозволяють нам точно визначити склад викинутого матеріалу, зокрема, вміст заліза і нікелю, що може показати, який тип вибуху спричинив утворення Крабоподібної туманності", – пояснює Теа Темім, команда якої займається вивченням Крабоподібної туманності.
Нагадаємо, до Гелловіну у NASA показали моторошне "обличчя" Юпітера.
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