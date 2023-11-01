Телескоп Вебба показав Крабоподібну туманність. ФОТО

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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1 листопада 2023

Телескоп Вебба зробив нове зображення Крабоподібної туманності. Завдяки інфрачервоному світлу тепер можна побачити нові деталі. 

Про це пише Business Insider із посиланням на NASA.

Туманність – це хмара газу і пилу. Вона часто утворюється з уламків зірок, які вмирають або вибухають. 

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Крабоподібна туманність знаходиться на відстані близько 6500 світлових років від нас.

Фото: NASA

В її центрі видно маленьку білу цятку – пульсар. Це нейтронна зоря, яка є джерелом електромагнітного випромінювання, що пульсує.

Майже 1000 років тому надмасивна зоря стала надновою (раптово збільшила свою світність) і вибухнула. Однак її ядро залишилося неушкодженим – воно і є пульсаром Крабоподібної туманності.

Пульсар швидко обертається та перезаряджає газоподібну речовину навколо себе. 

У 2005 році туманність зафіксував телескоп Хаббл, але видиме світло не дало роздивитися всі деталі.

Телескоп Вебба зазнімкував Крабоподібну туманність в інфрачервоному світлі. За допомогою цього вдалося побачити тонкі білі нитки заряджених частинок. 

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Вони рухаються в сильних магнітних полях, які створює пульсар. Ці заряджені частинки випромінюють потужне світло, яке іноді використовується в рентгенівських знімках.

На фото можна побачити барвисті нитки газу і пилу – це залишки мертвої зірки. Червоно-оранжевий колір – іонізована сірка, синій – іонізоване залізо, зелено-жовтий – пил.

"Чутливість Вебба і просторова роздільна здатність дозволяють нам точно визначити склад викинутого матеріалу, зокрема, вміст заліза і нікелю, що може показати, який тип вибуху спричинив утворення Крабоподібної туманності", – пояснює Теа Темім, команда якої займається вивченням Крабоподібної туманності. 

Нагадаємо, до Гелловіну у NASA показали моторошне "обличчя" Юпітера. 

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