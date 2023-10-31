До Гелловіну у NASA показали моторошне "обличчя" Юпітера. ФОТО

Напередодні Гелловіну NASA опублікувала знімок Юпітера, який нагадує моторошне "обличчя".

Космічний корабель NASA "Юнона" зняв страшне "обличчя" на Юпітері під час близького прольоту 7 вересня 2023 року, повідомляє Space.

Закручені хмари над термінатором Юпітера – лінією, що розділяє денну та нічну сторони планети – нагадують моторошну маску на Гелловін.

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Юнона зробила нове зображення 7 вересня 2023 року під час 54-го близького прольоту навколо Юпітера з висоти близько 7,7 тис. км.

"На знімку планета, здається, зникає на темному тлі космосу", – написали представники NASA в описі зображення.

Закручені хмари над термінатором Юпітера нагадують моторошну маску на Гелловін

Космічне агентство порівняло зображення також з кубічними роботами художника Пабло Пікассо, день народження якого відзначається 25 листопада.

"Вихрові хмари Юпітера, здається, утворюють насуплене людське обличчя. Половина зображення знаходиться в темряві з нічної сторони планети, майже створюючи враження, що обличчя ніби виглядає з-за дверей", – йдеться в описі NASA.

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