Відпустки для військових: які види доступні та скільки можуть тривати

Під час перебування на фронті військові виснажуються як фізично, так і морально. Однак протягом більш ніж року повномасштабної війни бійці могли взяти перепочинок сумарно лише на 20 днів.

Наприкінці травня 2023 року на сайті Президента України з’явилася петиція із проханням збільшити терміни відпусток. Хоча вона не набрала достатньої кількості голосів, зміни запровадили вже наступного місяця.

30 червня 2023 року прийняли законопроєкт №9342, який врегулював тривалість відпусток для усіх категорій військовослужбовців.

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"УП. Життя" розбиралася у питаннях:

Які види відпусток доступні для військових та яка їхня тривалість?

Що робити, якщо командування відмовляє у відпустці?

Чи можуть військові виїжджати за кордон під час відпустки?

У цьому нам допомогли юристи компанії MORIS Віталій Гуренко та Ростислав Соботник.

Фото: tomch/Getty Images

Військові про свій досвід відпусток

Досвід військових в отриманні відпусток різниться. Деякі кажуть про відсутність проблем, інші – розповідають про неможливість взяти перепочинок через відсутність заміни.

Військовослужбовець із позивним "Тоха" до початку повномасштабного вторгнення був студентом-медиком. На захист країни пішов добровольцем. Зараз він боєць підрозділу "Centuria" у складі протитанкового батальйону 3-ої ОШБр, яка розташована на Бахмутському напрямку.

У вересні військовий взяв свою першу відпустку за 9 місяців. Розповідає, можливість була, але він нею не користувався.

"Я не запеклий відпускник. Мене вже ледве не відправляли у відпустку. Не знаю, чи буду ще брати її до кінця цього року.

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Я бойовий медик взводу, під моєю опікою перебувають 25 бійців. Скоро почнуться простуди. Якщо я поїду у відпустку, то дистанційно лікувати хлопців буде важче", – пояснює "Тоха".

Офіційно у відпустці він перебував протягом 10 днів та 2 дні витратив на дорогу.

"У моїх планах було витратити цей час на сходження на Говерлу, щоб ці 10 днів не пройшли у позі "тюленя" десь на ліжку. Це для збереження фізичної форми, бо вона швидко втрачається, якщо не займатися. Тому я поєднав корисне із цікавим. Далі я відправився у Буковель, трішки відпочив і повернувся на Донбас", – розповідає "Тоха".

За словами "Тохи", питання відпусток дуже індивідуальне.

"У кожного свій психологічний ресурс. Хтось може, як я, просидіти 9 місяців, не бачивши рідних, а хтось більше прив’язаний до дому. Збільшення терміну відпустки протягом року частково розв'язує цю проблему", – вважає військовий.

Фото з особистого архіву

Як розповідає офіцер кадрової служби протитанкової бригади 3-ої ОШБр на псевдо "Хома", у його підрозділі проблем із відпустками немає.

"Вже довгий час ми перебуваємо в зоні бойового виконання. Були люди, які ходили у відпустки на початку, коли вони ще видавалися на 10 днів. Були й ті, хто цього не потребував.

Люди їздили й тоді, і зараз – після введення нового закону. Керівництво розуміє, що люди втомлюються як фізично, так і морально", – зазначає він.

"Хома" каже, у їхній бригаді є військові, котрим вдалося виїхати за кордон на час відпустки.

"Багато в кого з бійців сім’ї перебувають за кордоном. Пройшло вже 1,5 року повномасштабної війни, вони вже тривалий період не бачили сім’ю.

Тому бійців, хто цього потребує, відпускають за кордон. Дехто вже другий раз туди збирається", – каже військовий.

Однак не всі бійці мають позитивний досвід отримання відпусток. Є й протилежні історії.

Військовослужбовець Олександр (ім’я змінене – ред.) був контрактником, служив у зоні АТО. Згодом він повернувся до цивільного життя. Однак на початку повномасштабного вторгнення чоловіка мобілізували.

Олександр служить командиром ремонтної бригади, яка зараз перебуває на Донбасі. Останній раз він був в основній відпустці 14 місяців тому.

"У серпні 2022 року була єдина моя відпустка. Вона тривала 10 днів. Зараз вище командування не відпускає, бо немає ким мене замінити. Хоча мої підлеглі ходять у відпустки регулярно", – каже Олександр.

Вдома чоловіку вдається побувати лише проїздом, коли він переганяє на Схід техніку з інших міст України.

"З відпустками за сімейними обставинами ситуація трохи краще. За весь час повномасштабної війни брав їх три рази – у зв’язку з одруженням та на похорони. Але це на короткий час – до трьох днів", – розповідає військовий.

Протягом 2023 року Олександр у відпустці був лише 3 дні – у лютому, за сімейними обставинами. Наразі людини, яка б могла підмінити його, немає. Тому прохання про відпустку командування не схвалює.

"Це важко не тільки фізично, але й морально. Треба хоч трохи часу, аби відновити свої сили. Банально хочеться побути вдома, провести час із сім’єю. Відпустка – це можливість згадати своє звичне життя", – ділиться військовослужбовець.

Які відпустки доступні військовим під час воєнного стану

Як зазначають юристи, доступні для військових відпустки під час воєнного стану регулюються Законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

До ухвалення законопроєкту №9342 тривалість відпустки військовослужбовців під час воєнного стану була на 20 днів менше.

Передбачалося, що бійці можуть брати до 10 днів основної відпустки та до 10 днів відпустки за сімейними обставинами.

Види відпусток для кадрових та мобілізованих військових:

Основна відпустка – не більше 30 днів на рік. Вона надається частинами – не більше 15 днів за один раз.

відпустка – не більше на рік. Вона надається частинами – не більше 15 днів за один раз. Відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин – не більше 10 днів .

та з інших поважних причин – не більше . Відпустки військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами .

. Відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку . У разі потреби домашнього догляду – не більш як до досягнення нею шестирічного віку . Якщо обоє батьків є військовослужбовцями, така відпустка надається одному із них за їхнім рішенням.

до досягнення нею . У разі потреби – не більш як до досягнення нею . Якщо обоє батьків є військовослужбовцями, така відпустка надається одному із них за їхнім рішенням. Відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) за висновком військово-лікарської комісії зі збереженням грошового забезпечення. Тривалість такої відпустки – від одного до чотирьох місяців (крім винятків). Лікування за кордоном не може перевищувати 12 місяців підряд.

Відпустки для інших категорій військових:

Військовослужбовці строкової служби – 30 днів (не більше 15 днів за один раз).

– (не більше 15 днів за один раз). Курсанти (слухачі) вищих військових навчальних закладів – канікулярна відпустка: зимова – не довше 10 днів, літня – не довше 20 днів.

Використаний на дорогу час не враховується у тривалість відпустки. Він рахується окремо й не може перевищувати дві доби в одну сторону.

Як військовому отримати відпустку

Покроково процедура отримання військовим відпустки виглядає так:

військовослужбовець подає командиру підрозділу рапорт про надання відпустки;

рапорт, підписаний командиром підрозділу, подається командиру військової частини через штаб;

видається наказ командиру військової частини про надання щорічних основних відпусток. Це відбувається не пізніше ніж за два тижні до встановленого строку графіком відпусток.

Військовому, який відправляється у відпустку, видають відпускний квиток.

Коли він дістається місця, де збирається її провести, боєць має стати на облік. Після закінчення – знатися з нього.

"Відпустку може бути продовжено в разі затримки на шляху до місця проведення відпустки або неможливості виїзду з місця проведення відпустки внаслідок непередбачених перешкод у сполученні або через хворобу військовослужбовця. Це відбувається на підставі документів, засвідчених посадовими особами", – зауважують фахівці.

Командування відмовляє у відпустці: що робити?

За словами юристів, військовослужбовцю варто подавати рапорт у двох примірниках. На одному з них мають бути вказані номер, дата і підпис того, хто прийняв цей рапорт – командира або начальника.

Якщо командування відмовляє у відпустці, важливо отримати письмову відмову. У ній має бути обґрунтування відповідного рішення.

Якщо ж відмови немає, можна оскаржувати бездіяльність командування.

"У випадку прямої відмови у наданні відпустки або бездіяльності у вигляді затягування із розглядом рапорту військовослужбовець може оскаржити такі дії командування шляхом подачі скарг до вищого військового керівництва, Міністерства оборони", – пояснюють експерти.

Порядок оскарження вставлений Дисциплінарним статутом ЗСУ. Військові мають право написати скаргу у разі:

прийняття незаконних рішень;

дій або бездіяльності командирів чи інших військовослужбовців;

порушення прав, законних інтересів та свобод;

незаконного покладення обов’язків;

незаконного притягнення до відповідальності.

У такому випадку оскарження подається до:

посадових осіб;

органів військового управління;

органів управління Служби правопорядку;

органів, які проводять досудове слідство;

інших державних органів.

Скарга з інших питань подається безпосередньо командиру тієї людини, дії якої військовий оскаржує.

Військовослужбовці, які подали скаргу, мають право:

особисто викласти свої аргументи людині, яка її перевіряє;

вимагати залучити до розгляду свідків;

подати додаткові матеріали, що стосуються справи;

бути присутнім під час розгляду скарги;

отримати письмову відповідь про результати розгляду скарги;

ознайомитися з матеріалами перевірки скарги;

оскаржити прийняте рішення в суді;

вимагати відшкодування завданих збитків.

"Під час подачі заяви чи скарги, військовослужбовцю варто зробити копію, щоб на ній поставили відмітку про отримання з реєстраційним номером та датою. У випадку відмови в реєстрації заяви чи скарги, військовослужбовець може направити документи поштою з описом вкладення або через адвоката, попередньо уклавши договір про надання правничої допомоги", – радять юристи.

Також дисциплінарний статут ЗСУ передбачає, що ніхто не може бути скривджений на службі чи притягнутий до відповідальності за те, що він подав пропозицію, заяву чи скаргу.

Водночас подання скарги не звільняє військового від виконання своїх обов’язків та наказів командира.

Подавати скаргу заборонено під час:

бойового чергування;

перебування у строю;

варти;

добового наряду;

занять.

Компенсація за невикористані дні відпустки військових

Законопроєкт №9638 вніс зміни щодо компенсації невикористаних днів відпустки.

Згідно з 14 статтею пункту 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", грошова компенсація виплачується у рік звільнення за невикористані дні:

щорічної основної відпустки;

додаткової відпустки;

додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

спеціальної додаткової відпустки для учасників бойових дій тривалістю 14 днів, передбаченої статтею 16-2 Закону України "Про відпустки".

Винятком є військовослужбовці строкової служби – їм компенсація не передбачена.

Водночас грошові виплати за невикористані дні відпустки під час особливого стану регулює частина 20 статті 10-1 цього ж закону.

Компенсація передбачається мобілізованим військовим, які звільняються або демобілізуються.

Якщо військового звільнили або демобілізували до завершення року, а він вже використав усі дні відпустки – з його зарплати вираховують суму за ту частину року, яку він не відпрацював.

Згідно зі статтею 22, у разі загибелі або смерті військового, компенсація за невикористані дні відпустки виплачується членам його сім’ї. Якщо їх немає, відшкодування зараховується до спадщини.

Як військовому під час відпустки виїхати за кордон

Як запевняють юристи, в українському законодавстві немає прямого дозволу виїжджати військовим за кордон під час відпустки. Однак за повідомленнями від Міноборони, таке рішення ухвалюється в індивідуальному порядку.

"Коли військовий подає рапорт командуванню на відпустку, потрібно вказати та підтвердити, що в нього є обґрунтовані причини виїзду за кордон.

Наприклад, якщо його дружина і діти в іншій країні. Тоді військовий має подати свідоцтва про шлюб та народження дитини, а також документи, які доводять перебування родини за кордоном. На підставі них командир військової частини приймає рішення, чи дозволити таку відпустку", – кажуть фахівці.

Це рішення мають закріпити у відповідному наказі.

Також можна використовувати відпускний квиток, де вказаний термін відпустки з дозволом на виїзд.

Водночас юристи попереджають: це не є беззаперечною гарантією, що Державна прикордонна служба дозволить військовослужбовцю виїхати за кордон.

Наразі у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №8090 від 30 вересня 2022 року. Він пропонує юридично закріпити дозвіл на виїзд за кордон військовослужбовцям, які "протягом не менше ніж 90 днів безпосередньо брали участь у заходах забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави". Метою такого виїзду має бути відвідування родичів.

Альона Павлюк, "Українська правда. Життя"

Титульне фото: Bumble-Dee/Depositephotos