Вхід до мечеті Ая-Софія у Стамбулі стане платним для іноземців

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1 листопада 2023

Туреччина запроваджує для туристів плату за вхід у мечеть Ая-Софія (раніше – Софійський собор) у Стамбулі. 

Нововведення діятиме з 15 січня 2024 року. Про це повідомив міністр культури Туреччини Мехмет Нурі Ерсоя.

"Контролюючи кількість відвідувачів, ми зможемо розподіляти їх по різних маршрутах. Це допоможе підвищити якість і безпеку відвідувань", – пояснив міністр.

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За його словами, вхід для турецьких громадян, які приходять до мечеті на богослужіння, залишиться безоплатним.

Фото: hansenn/Depositphotos

Нововведення передбачає, що іноземні відвідувачі входитимуть до мечеті іншим маршрутом. Вони зможуть отримувати інформацію про мечеть 16 мовами. Для цього треба буде скористатися QR-кодом і навушниками (одноразовими, які надаватимуть у храмі, або власними). 

Що відомо про мечеть Ая-Софія?

Мечеть Ая-Софія (у минулому Софійський собор) – одна з найвеличніших архітектурних пам'яток візантійської архітектури, що збереглися донині. Понад тисячу років (до будівництва Собору святого Петра в Римі) вона залишалася найбільшим храмом у християнському світі. З 1985 року пам’ятка внесена до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Християнський собор святої Софії збудували у 537 році, розташувавши поруч із Великим імператорським палацом. Після того, як у 1453 році Константинополь завоювали османи, храм перетворили на мечеть. 

У 1934 році за наказом Мустафи Кемаля Ататюрка Ая-Софія стала музеєм. А 10 липня 2020 року Вищий адміністративний суд Туреччини визнав указ Ататюрка незаконним. Згодом президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повернув Ая-Софії статус мечеті.

Ірина Батюк, "УП. Життя"

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