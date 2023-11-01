Вхід до мечеті Ая-Софія у Стамбулі стане платним для іноземців

Туреччина запроваджує для туристів плату за вхід у мечеть Ая-Софія (раніше – Софійський собор) у Стамбулі.
Нововведення діятиме з 15 січня 2024 року. Про це повідомив міністр культури Туреччини Мехмет Нурі Ерсоя.
"Контролюючи кількість відвідувачів, ми зможемо розподіляти їх по різних маршрутах. Це допоможе підвищити якість і безпеку відвідувань", – пояснив міністр.
За його словами, вхід для турецьких громадян, які приходять до мечеті на богослужіння, залишиться безоплатним.
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Нововведення передбачає, що іноземні відвідувачі входитимуть до мечеті іншим маршрутом. Вони зможуть отримувати інформацію про мечеть 16 мовами. Для цього треба буде скористатися QR-кодом і навушниками (одноразовими, які надаватимуть у храмі, або власними).
Що відомо про мечеть Ая-Софія?
Мечеть Ая-Софія (у минулому Софійський собор) – одна з найвеличніших архітектурних пам'яток візантійської архітектури, що збереглися донині. Понад тисячу років (до будівництва Собору святого Петра в Римі) вона залишалася найбільшим храмом у християнському світі. З 1985 року пам’ятка внесена до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Християнський собор святої Софії збудували у 537 році, розташувавши поруч із Великим імператорським палацом. Після того, як у 1453 році Константинополь завоювали османи, храм перетворили на мечеть.
У 1934 році за наказом Мустафи Кемаля Ататюрка Ая-Софія стала музеєм. А 10 липня 2020 року Вищий адміністративний суд Туреччини визнав указ Ататюрка незаконним. Згодом президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повернув Ая-Софії статус мечеті.
Ірина Батюк, "УП. Життя"
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