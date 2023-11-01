Вхід до мечеті Ая-Софія у Стамбулі стане платним для іноземців

Туреччина запроваджує для туристів плату за вхід у мечеть Ая-Софія (раніше – Софійський собор) у Стамбулі.

Нововведення діятиме з 15 січня 2024 року. Про це повідомив міністр культури Туреччини Мехмет Нурі Ерсоя.

"Контролюючи кількість відвідувачів, ми зможемо розподіляти їх по різних маршрутах. Це допоможе підвищити якість і безпеку відвідувань", – пояснив міністр.

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За його словами, вхід для турецьких громадян, які приходять до мечеті на богослужіння, залишиться безоплатним.

Нововведення передбачає, що іноземні відвідувачі входитимуть до мечеті іншим маршрутом. Вони зможуть отримувати інформацію про мечеть 16 мовами. Для цього треба буде скористатися QR-кодом і навушниками (одноразовими, які надаватимуть у храмі, або власними).

Що відомо про мечеть Ая-Софія?

Мечеть Ая-Софія (у минулому Софійський собор) – одна з найвеличніших архітектурних пам'яток візантійської архітектури, що збереглися донині. Понад тисячу років (до будівництва Собору святого Петра в Римі) вона залишалася найбільшим храмом у християнському світі. З 1985 року пам’ятка внесена до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Християнський собор святої Софії збудували у 537 році, розташувавши поруч із Великим імператорським палацом. Після того, як у 1453 році Константинополь завоювали османи, храм перетворили на мечеть.

У 1934 році за наказом Мустафи Кемаля Ататюрка Ая-Софія стала музеєм. А 10 липня 2020 року Вищий адміністративний суд Туреччини визнав указ Ататюрка незаконним. Згодом президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повернув Ая-Софії статус мечеті.

Ірина Батюк, "УП. Життя"

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