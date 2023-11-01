Британський словник Collins назвав головне слово 2023 року. Ним став "штучний інтелект".
Про це повідомили на офіційному сайті словника.
"Революційна мовна модель на основі штучного інтелекту увірвалася в суспільну свідомість наприкінці 2022 року, вразивши нас своєю здатністю імітувати природну людську мову.
Насправді ШІ може зробити набагато більше. Потрібна копія для презентації завтра вранці? Без проблем. Рецепт обіду з використанням лише того, що залишилося у кухонній шафі? Готово. І хоча люди, зрозуміло, були зачаровані, вони також почали трохи хвилюватися", – пояснив такий вибір літературний редактор та письменник Девід Шаріатмадарі.
|Фото: Collins Dictionary
Collins визначає штучний інтелект як "моделювання психічних функцій людини за допомогою комп’ютерних програм".
До списку 10 головних слів року також увійшли:
- deinfluencing – ситуація, коли інфлюенсери попереджають своїх послідовників, щоб ті уникали певних комерційних продуктів, способу життя тощо;
- bazball – стиль крикету, у якому сторона, що б’є, грає дуже агресивно.
- nepo baby – людина, чия кар’єра просунулася завдяки відомим батькам;
- canon event – подія, необхідна для формування характеру чи ідентичності особистості;
- debanking – позбавлення людини банківських засобів;
- greedflation – використання інфляції як привід до підвищення цін з метою збільшення прибутків;
- semaglutide – препарат для контролю рівня цукру у крові, який використовується для схуднення завдяки здатності до пригнічення апетиту;
- ulez – зона наднизьких викидів, в яку дозволено заїжджати тільки тому транспорту, який викидає мало забруднювальних речовин.
Нагадаємо, у 2022 році словом року стала "пермакриза" – тривалий період нестабільності та небезпеки.
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