Британський словник Collins назвав головне слово 2023 року

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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1 листопада 2023

Британський словник Collins назвав головне слово 2023 року. Ним став "штучний інтелект".

Про це повідомили на офіційному сайті словника. 

"Революційна мовна модель на основі штучного інтелекту увірвалася в суспільну свідомість наприкінці 2022 року, вразивши нас своєю здатністю імітувати природну людську мову. 

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Насправді ШІ може зробити набагато більше. Потрібна копія для презентації завтра вранці? Без проблем. Рецепт обіду з використанням лише того, що залишилося у кухонній шафі? Готово. І хоча люди, зрозуміло, були зачаровані, вони також почали трохи хвилюватися", – пояснив такий вибір літературний редактор та письменник Девід Шаріатмадарі. 

Фото: Collins Dictionary

Collins визначає штучний інтелект як "моделювання психічних функцій людини за допомогою комп’ютерних програм".

До списку 10 головних слів року також увійшли:

  • deinfluencing – ситуація, коли інфлюенсери попереджають своїх послідовників, щоб ті уникали певних комерційних продуктів, способу життя тощо;
  • bazball – стиль крикету, у якому сторона, що б’є, грає дуже агресивно. 
  • nepo baby – людина, чия кар’єра просунулася завдяки відомим батькам;
  • canon event – подія, необхідна для формування характеру чи ідентичності особистості;
  • debanking – позбавлення людини банківських засобів;
  • greedflation – використання інфляції як привід до підвищення цін з метою збільшення прибутків;
  • semaglutide – препарат для контролю рівня цукру у крові, який використовується для схуднення завдяки здатності до пригнічення апетиту;
  • ulez – зона наднизьких викидів, в яку дозволено заїжджати тільки тому транспорту, який викидає мало забруднювальних речовин.

Нагадаємо, у 2022 році словом року стала "пермакриза" – тривалий період нестабільності та небезпеки.

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