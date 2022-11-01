Англійський словник назвав головне слово 2022 року. У шортлисті є "Київ"

Слово permacrisis ("пермакриза") стало головним словом 2022 року за версією Collins Dictionary.

Автори словника з англійської мови Collins Dictionary традиційно склали щорічний список з 10 слів або фраз, які "відображають мову, що постійно розвивається, і занепокоєння тих, хто її використовує".

Список очолило слово "пермакриза", яке описує "тривалий період нестабільності та небезпеки", йдеться на сайті Collins Dictionary.

Collins Dictionary виділив це слово, оскільки воно стосується поточних криз, з якими стикається Велика Британія та світ: політична нестабільність, війна в Україні, зміна клімату тощо.

Це "підсумовує, наскільки жахливим був 2022 рік для багатьох людей", сказав керівник Collins Learning Алекс Бікрофт.

Фото: collinsdictionary.соm

З війною РФ проти України також пов'язані слова warm banks (тепле місце для нічлігу людей, які не можуть обігріти дім), Kyiv ("Київ") і lawfare ("закон").

"Вторгнення Росії в Україну спричинило енергетичний шок, одним із запропонованих рішень для якого є теплі місця, де ті, хто не може обігріти власні будинки, можуть зібратися у разі різкого похолодання. Лексична аналогія тут з іншим похмурим показником економічної кризи, продовольчим банком.

Вторгнення також призвело до того, що ми всі швидко вивчили український правопис і вимову міста Києва", – пише дослідник мови Девід Шаріатмадарі у блозі для Collins Dictionary.

Він також зазначає, що посилення контролю Росії над "надбагатими людьми" призвело до придушення закону і зловживання повноваженнями, щоб заткнути опонентів.

Крім цього, у список з 10 слів увійшли:

Partygate (британський політичний скандал щодо вечірок урядовців під час пандемії COVID-19);

Vibe shift (сильна зміна переважаючої культурної атмосфери чи тенденції);

Quiet quitting (виконання не більшої кількості роботи, ніж ви зобов’язані виконувати);

Sportswashing (спонсорство або просування спортивних подій з метою відбілювання заплямованої репутації або відволікання уваги від суперечливої ​​діяльності);

Carolean (Carolean era – період, пов'язаний з правлінням короля Чарльза у Британії);

Splooting (положення лежачи на животі з витягнутими ногами, поки "всі проблеми не підуть геть").

Нагадаємо, у 2021-му Collins Dictionary назвав словом року NFT ("невзаємозамінні токени").

Також минулого року Оксфордський словник англійської мови обрав "Vax" (вакцина) словом року-2021.

А Кембриджський словник відзначив слово "perseverance" (наполегливість).