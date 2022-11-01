Англійський словник назвав головне слово 2022 року. У шортлисті є "Київ"

Слово permacrisis ("пермакриза") стало головним словом 2022 року за версією Collins Dictionary.

Автори словника з англійської мови Collins Dictionary традиційно склали щорічний список з 10 слів або фраз, які "відображають мову, що постійно розвивається, і занепокоєння тих, хто її використовує".

Список очолило слово "пермакриза", яке описує "тривалий період нестабільності та небезпеки", йдеться на сайті Collins Dictionary.

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Collins Dictionary виділив це слово, оскільки воно стосується поточних криз, з якими стикається Велика Британія та світ: політична нестабільність, війна в Україні, зміна клімату тощо.

Це "підсумовує, наскільки жахливим був 2022 рік для багатьох людей", сказав керівник Collins Learning Алекс Бікрофт.

Фото: collinsdictionary.соm

З війною РФ проти України також пов'язані слова warm banks (тепле місце для нічлігу людей, які не можуть обігріти дім), Kyiv ("Київ") і lawfare ("закон").

"Вторгнення Росії в Україну спричинило енергетичний шок, одним із запропонованих рішень для якого є теплі місця, де ті, хто не може обігріти власні будинки, можуть зібратися у разі різкого похолодання. Лексична аналогія тут з іншим похмурим показником економічної кризи, продовольчим банком.

Вторгнення також призвело до того, що ми всі швидко вивчили український правопис і вимову міста Києва", – пише дослідник мови Девід Шаріатмадарі у блозі для Collins Dictionary.

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Він також зазначає, що посилення контролю Росії над "надбагатими людьми" призвело до придушення закону і зловживання повноваженнями, щоб заткнути опонентів.

Крім цього, у список з 10 слів увійшли:

Partygate (британський політичний скандал щодо вечірок урядовців під час пандемії COVID-19);

Vibe shift (сильна зміна переважаючої культурної атмосфери чи тенденції);

Quiet quitting (виконання не більшої кількості роботи, ніж ви зобов’язані виконувати);

Sportswashing (спонсорство або просування спортивних подій з метою відбілювання заплямованої репутації або відволікання уваги від суперечливої ​​діяльності);

Carolean (Carolean era – період, пов'язаний з правлінням короля Чарльза у Британії);

Splooting (положення лежачи на животі з витягнутими ногами, поки "всі проблеми не підуть геть").

Нагадаємо, у 2021-му Collins Dictionary назвав словом року NFT ("невзаємозамінні токени").

Також минулого року Оксфордський словник англійської мови обрав "Vax" (вакцина) словом року-2021.

А Кембриджський словник відзначив слово "perseverance" (наполегливість).