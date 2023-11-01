Католицька церква Іспанії перепросила за сексуальне насильство, однак заперечила його масштаби

Католицька церква Іспанії попросила вибачення у жертв сексуального насильства, вчиненого духовенством. Однак поставила під сумнів масштаби злочинів.

Про це повідомляє Reuters.

Таку заяву озвучили на тлі доповіді уповноваженого з прав людини Іспанії. У ній він оприлюднив дані опитування 8000 людей, згідно з якими 1,1% з них зіштовхувалися з насильницькими діями від духовенства.

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Якщо не брати до уваги респондентів, які своєю діяльністю дотичні до релігійних установ, показник складає 0,6%.

Тобто, більш ніж 1 з 200 іспанців зіштовхувалися із сексуальним насильством з боку духовенства.

Омбудсмен сказав, що ці результати можуть бути неточними, однак вони дають змогу оцінити тенденції зловживання.

Конференція єпископів висловила "біль за шкоду від сексуального насильства, завданого деякими членами Церкви" та попросила у жертв прощення.

Водночас духовенство ставить під сумнів точність опитування, а тому не підтверджує масштаби злочинів.

"Тобто існує непрозорість. Непрозорість, яка дозволяє дійти висновку, що не є логічним. Ми не вважаємо його логічним", – сказав кардинал Хуан Хосе Омелла.

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Це не перше таке обвинувачення. У 2021 році газета El Pais опублікувала дані про більш ніж 1200 випадків сексуального насильства з боку духовенства.

Внутрішнє церковне розслідування, оприлюднене у червні 2023 року, виявило 728 ймовірних насильників та 927 їхніх жертв з 1940-х років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Папа Римський припустив можливість благословення гомосексуальних пар.