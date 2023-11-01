У Массачусетсі активісти вимагають реабілітувати жінок, яких судили за "відьмацтво" 300 років тому

Правозахисники американського штату Массачусетс вимагають виправдання для людей, яких засудили за "відьмацтво" понад 300 років тому.
Активісти, які ініціювали проєкт the Massachusetts Witch-Hunt Justice Project, створили петицію про виправдання жертв "полювання на відьом" у Массачусетсі, повідомляє The Washington Post.
За словами правозахисників, у ХVII столітті на території штату в чаклунстві звинуватили понад 200 жінок.
Однак Генеральний суд виправдав лише 31 жінку, а інші 180 обвинувачених залишаються не виправданими (серед них 141 – обвинувачені під час Салемського процесу над відьмами, а 39 в інших справах).
"Ми шукаємо всіх мешканців штату Массачусетс, які не були виправдані у Салемському та Бостонському процесах над відьмами, і прагнемо добитися вибачення перед усіма жертвами", – сказав очільник проєкту Джошуа Гатчінсон.
За його словами, метою проєкту є не лише виправлення історичної помилки, але й засвоєння уроків, щоб уникнути "полювання на відьом" в сучасну епоху.
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Нагадаємо, у травні 1692 року в місті Салем почався один з найбільших судових процесів Нової Англії за звинуваченням у "чаклунстві". Тоді вигадані звинувачення інкримінували понад 200 людям, більшість із яких – жінки.
Щонайменше 19 жінок були повішені, багато хто не пережив ув’язнення.
Хоч Салем став найбільш сумнозвісним місцем, полювання на відьом і суди над ними існували по всій території Массачусетської затоки і на частинах територій, які згодом стали штатами Коннектикут і Мейн.
Деяких жертв у штатах Массачусетс і Вірджинія реабілітували ще в 1711 році, але тільки в 1957 році Массачусетс нібито офіційно перепросив за суди над "відьмами".
У 2007 році тодішній губернатор Вірджинії урочисто помилував Грейс Шервуд, яку в 1706 році кинули в річку зв'язаною, щоб перевірити, чи вона випливе.
А минулого року штат Массачусетс реабілітував 22-річну Елізабет Джонсон за 329 років після її "вироку" в Салемі.
Також на початку 2023 року Проєкт виправдання відьом у Коннектикуті, до якого входять члени Массачусетської групи, домігся офіційного виправдання тих, кого стратили за "чаклунство" під час колоніального минулого штату.
Зокрема, у травні сенат Коннектикуту виправдав 9 жінок та 2 чоловіків, яких 370 років тому засудили за "чаклунство".
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