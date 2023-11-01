У Массачусетсі активісти вимагають реабілітувати жінок, яких судили за "відьмацтво" 300 років тому

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 листопада 2023

Правозахисники американського штату Массачусетс вимагають виправдання для людей, яких засудили за "відьмацтво" понад 300 років тому.

Активісти, які ініціювали проєкт the Massachusetts Witch-Hunt Justice Project, створили петицію про виправдання жертв "полювання на відьом" у Массачусетсі, повідомляє The Washington Post.

За словами правозахисників, у ХVII столітті на території штату в чаклунстві звинуватили понад 200 жінок.

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Однак Генеральний суд виправдав лише 31 жінку, а інші 180 обвинувачених залишаються не виправданими (серед них 141 – обвинувачені під час Салемського процесу над відьмами, а 39 в інших справах).

"Ми шукаємо всіх мешканців штату Массачусетс, які не були виправдані у Салемському та Бостонському процесах над відьмами, і прагнемо добитися вибачення перед усіма жертвами", – сказав очільник проєкту Джошуа Гатчінсон.

За його словами, метою проєкту є не лише виправлення історичної помилки, але й засвоєння уроків, щоб уникнути "полювання на відьом" в сучасну епоху.

 Фото: mikroman6/GettyImages

Нагадаємо, у травні 1692 року в місті Салем почався один з найбільших судових процесів Нової Англії за звинуваченням у "чаклунстві". Тоді вигадані звинувачення інкримінували понад 200 людям, більшість із яких – жінки.

Щонайменше 19 жінок були повішені, багато хто не пережив ув’язнення.

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Хоч Салем став найбільш сумнозвісним місцем, полювання на відьом і суди над ними існували по всій території Массачусетської затоки і на частинах територій, які згодом стали штатами Коннектикут і Мейн.

Деяких жертв у штатах Массачусетс і Вірджинія реабілітували ще в 1711 році, але тільки в 1957 році Массачусетс нібито офіційно перепросив за суди над "відьмами". 

У 2007 році тодішній губернатор Вірджинії урочисто помилував Грейс Шервуд, яку в 1706 році кинули в річку зв'язаною, щоб перевірити, чи вона випливе.

А минулого року штат Массачусетс реабілітував 22-річну Елізабет Джонсон за 329 років після її "вироку" в Салемі.

Також на початку 2023 року Проєкт виправдання відьом у Коннектикуті, до якого входять члени Массачусетської групи, домігся офіційного виправдання тих, кого стратили за "чаклунство" під час колоніального минулого штату.

Зокрема, у травні сенат Коннектикуту виправдав 9 жінок та 2 чоловіків, яких 370 років тому засудили за "чаклунство". 

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