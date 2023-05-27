В американському штаті виправдали "відьом", яких засудили 370 років тому

Сенат американського штату Коннектикут на засіданні 26 травня виправдав 12 людей, яких 370 років тому засудили під час розгляду справи про відьом.

11 засуджених людей тоді були страчені, повідомляє Associated Press.

33 члени американського сенату проголосували за резолюцію, яка визнає невинність 9 жінок та 2 чоловіків у справі про чаклунство, та попросили вибачення за "судову помилку".

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Один з членів сенату висловився проти.

Відповідне рішення ухвалили завдяки спільноті любителів історії CT Witch Trial Exoneration Project, які рік тому створили проєкт виправдання "відьом" в Коннектикуті.

Бет Карузо, автор і співзасновник CT Witch Trial Exoneration Project. Фото: Jessica Hill

Зазначається, що деякі учасники спільноти за допомогою генеалогічного тестування дізналися, що пов’язані з обвинуваченими відьмами. Відтоді вони просили Генеральну асамблею штату офіційно спростувати обвинувачення.

Далекий родич однієї з засуджених "відьом" Джошуа Хатчінсон, вважає, що "важливо виправити минулі помилки, аби вони не повторилися".

"Ми сподіваємося, що увага до цієї резолюції, яка визнає помилковість судів над відьмами в минулому, приверне увагу до смертоносного полювання на відьом, яке все ще відбувається в багатьох частинах світу через страх, мізогінію та забобони", – зазначають на сайті спільноти.

Водночас член сенату, який висловився проти ухвалення резолюції, заявив, що, на його думку, сучасники не мають права "диктувати, що було правильним, а що неправильним у періоди, про які ми не знаємо".

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Зазначається, що судові процеси в штаті Коннектикут у 1647 році були найпершими процесами проти відьом у британських колоніях.

Нагадаємо, у Шотландії хочуть посмертно виправдати "відьом", яких стратили понад 300 років тому.