Сліди масової різанини: під час розкопок в Китаї знайшли 41 обезголовлений скелет жінок і дітей

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10 листопада 2023

Стародавні скелети без голів, знайдені під час розкопок у Китаї, є останками жертв, які були вбиті близько 4100 років тому під час "полювання за головами" в Азії доби неоліту.

"Полювання за головами" це звичай забирати голови ворогів як трофеї, повідомляє Live Science.

У розкопаних двох будинках та трьох гробницях виявили 68 скелетів, з яких 41 без голів, і це були жінки і діти. 

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"Жінки та діти без голів з порізами на шийних хребцях свідчать про жорстокість цих людей", сказала Шарлотта Робертс, почесна професорка археології Даремського університету у Великій Британії.

 Фото: Qian Wang/Texas A&M University School of Dentistry

З 41 безголової жертви, 32, ймовірно, були вбиті за один раз.

"Голови членів ворожих племен забирали для певного ритуального значення, щоб завоювати або заволодіти душею та енергією ворогів", розповів старший автор дослідження, професор біомедичних наук Цянь Ван.

На всіх безголових скелетах, крім кількох, були вузькі V- та U-подібні порізи. 

Обезголовлювали людей ножами з кістяною ручкою та гострими кам'яними лезами.

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Дослідникам не до кінця зрозуміло, чому мішенями стали жінки та діти, а не дорослі чоловіки. Можливо, народ Хунхе громада землеробів, мисливців і рибалок, активно конфліктував з іншими племенами, про що свідчать три оборонні рови, знайдені в поселенні. 

Ймовірно, на поселення напало ворогуюче плем’я, коли всі чоловіки були у від’їзді. Потім, після нападу, зловмисники могли вивезти голови як трофеї. 

Коли чоловіки повернулися, вони, як вважають дослідники, помістили тіла в два будинки для поховання, а потім залишили поселення.

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Ірина Бура, УП. Життя


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