Сліди масової різанини: під час розкопок в Китаї знайшли 41 обезголовлений скелет жінок і дітей

Стародавні скелети без голів, знайдені під час розкопок у Китаї, є останками жертв, які були вбиті близько 4100 років тому під час "полювання за головами" в Азії доби неоліту.

"Полювання за головами" – це звичай забирати голови ворогів як трофеї, повідомляє Live Science.

У розкопаних двох будинках та трьох гробницях виявили 68 скелетів, з яких 41 – без голів, і це були жінки і діти.

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"Жінки та діти без голів з порізами на шийних хребцях свідчать про жорстокість цих людей", – сказала Шарлотта Робертс, почесна професорка археології Даремського університету у Великій Британії.

Фото: Qian Wang/Texas A&M University School of Dentistry

З 41 безголової жертви, 32, ймовірно, були вбиті за один раз.

"Голови членів ворожих племен забирали для певного ритуального значення, щоб завоювати або заволодіти душею та енергією ворогів", – розповів старший автор дослідження, професор біомедичних наук Цянь Ван.

На всіх безголових скелетах, крім кількох, були вузькі V- та U-подібні порізи.

Обезголовлювали людей ножами з кістяною ручкою та гострими кам'яними лезами.

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Дослідникам не до кінця зрозуміло, чому мішенями стали жінки та діти, а не дорослі чоловіки. Можливо, народ Хунхе – громада землеробів, мисливців і рибалок, активно конфліктував з іншими племенами, про що свідчать три оборонні рови, знайдені в поселенні.

Ймовірно, на поселення напало ворогуюче плем’я, коли всі чоловіки були у від’їзді. Потім, після нападу, зловмисники могли вивезти голови як трофеї.

Коли чоловіки повернулися, вони, як вважають дослідники, помістили тіла в два будинки для поховання, а потім залишили поселення.

Ірина Бура, УП. Життя