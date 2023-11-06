У Єгипті виявили стародавню гробницю писаря фараонів. ФОТО

У Єгипті знайшли прикрашену гробницю, яка належить писарю на ім’я Джехуті-імхату, який служив у фараонів Стародавнього Єгипту.

Знахідку виявила чеська команда археологів, яка працює в районі Абусіра, що розташований між Гізою та Хаккарою на півночі Єгипту, повідомляє Greek Reporter.

У поховальній камері Джехуті-імхата зображено багато цікавих сцен та ієрогліфів, пише Вища рада у справах старожитностей Єгипту.

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Після поглибленого дослідження скелетних решток науковці виявили, що Джехуті-імхат, який жив приблизно у першому тисячолітті до нашої ери, помер у молодому віці – 25 років.

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Аналіз також показав, що він страждав на важку форму остеопорозу.

У поховальній камері Джехуті-імхата зображено багато цікавих сцен та ієрогліфів

Очікується, що відкриття гробниці сприятиме кращому розумінню історичних наративів і традицій Стародавнього Єгипту, кажуть у Чеському інституті єгиптології.

Відкриття гробниці сприятиме кращому розумінню історичних наративів і традицій Стародавнього Єгипту

Генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі також підкреслив важливість відкриття.

Археологічну місію проводили вчені Карлового університету в Празі

Нагадаємо, у Єгипті знайшли нові стародавні майстерні з бальзамування тіл та гробниці з артефактами.