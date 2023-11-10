48% дітей бояться гучних звуків через війну – опитування матерів

Соціологи презентували нове опитування про проблеми українських дітей під час повномасштабної війни. 62% опитаних матерів повідомили, що їхні діти стали свідками або пережили події, пов’язані з війною РФ проти України.

Тепер 25% матерів вважають своє місце проживання небезпечним, порівняно з 21% у лютому 2023 року, йдеться у новому опитуванні, проведеному Соціологічною групою "Рейтинг".

79% матерів оцінюють фізичне здоров’я своїх дітей як "дуже добре" або "добре", а щодо ментального здоров’я цей показник становить 73%.

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Водночас багато дітей бояться гучних звуків (48%), проявляють дратівливість (37%).

"Вони не виявляють повних ознак посттравматичного стресового розладу (ПТСР), але вплив війни відображається на них у різний спосіб", – йдеться у дослідженні.

Фото: fotosedrik /Depositphotos

38% матерів вказали, що їм потрібна фінансова допомога, 14% потребують допомоги в забезпеченні необхідними продуктами харчування, а 13% – непродовольчої допомоги (одяг, предмети гігієни, ковдри і т.д).

54% опитаних матерів вважають, що можливість українських батьків вирішувати питання, пов’язані з вихованням та розвитком дітей, погіршилася порівняно з часами до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

25% вважають, що нічого не змінилось. Лише 15% відзначили покращення. Ті, чиє фінансове становище зараз є найгіршим, більше говорили про погіршення.

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Найчастіше про такі труднощі говорили матері з Києва – 67%. Серед матерів з високим доходом відчуття погіршення зафіксовано у 41%, у малозабезпечених – серед 59%, з найнижчим доходом – у 54%.

Соціологи також оцінили відвідуваність шкіл та ефективність навчання дітей.

Матері 94% дітей повідомили, що школярі навчаються очно, чи за змішаною формою навчання (У лютому 2023 було 92%).

З 6% тих, що зовсім не відвідують школу, 40% не відвідують через закриття місцевої школи; 60% – через стурбованість за безпеку дитини.

Понад 55% учнів використовують комп’ютер або ноутбук як додатковий засіб навчання.

Соціологи відзначають, що відвідуваність шкіл значно покращилась з часу проведення попереднього дослідження у лютому 2023 року, а основною причиною пропусків навчання є хвороби дітей.

В середньому 3 з 4 матерів позитивно оцінили успішність та якість отриманої освіти.

Опитування було проведене Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення проєкту "Дій для дітей України" (Ukraine Children's Action Project) 29 жовтня – 2 листопада 2023 р.

За можливості відповіді порівнювались з аналогічним опитуванням, проведеним у лютому 2023 року.

В опитуванні взяли участь 2 тисячі матерів дітей віком 3-17 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2.2%.