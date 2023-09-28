Які професії є найбільш бажаними для українських підлітків: дані опитування

Діти віком 10-15 років назвали професії, в яких бачить себе у майбутньому. Вони мріють стати айтівцями, лікарями та юристами.

Про це свідчать дані опитування, яке провели Соціологічна група "Рейтинг" та компанія InfoSapiens. Результати опублікував Міжнародний республіканський інститут.

Лише половина дітей віком від 10 до 15 років знають, яку професію оберуть в майбутньому.

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Серед тих, хто визначився: в ІТ-сферу планують піти 17% опитаних.

Стати лікарями хочуть 10% респондентів, ще 9% думають над професією юриста.



8% українських підлітків хочуть бути дизайнерами, 6% – кухарями. Військовими та психологами хочуть стати лише 5% опитаних.

Найчастіше вибір професії відповідає інтересам та захопленням, а також – здібностям.

Під час опитування у дітей віком 10-15 років та молоді 16-35 запитували про громадську діяльність.

Велика кількість дітей говорить про ситуацію в Україні з батьками, друзями та навіть знайомими з інших країн.

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92% та 76% респондентів 16-35 років, які проживають в Україні, жертвують відповідно на військові та соціальні потреби.

Допомагають ЗСУ й українці, які переїхали до Польщі. Крім того, 65% опитаних молодих людей зазначили, що були волонтерами, а 45% респондентів робили грошові пожертви не рідше як раз на місяць.

Опитування в Польщі було проведене Соціологічною групою "Рейтинг" у червні-липні, а в Україні – компанією Info Sapiens на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) та Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX).

Нагадаємо, що українська молодь також націлена лишатися вдома або повертатись: 89% опитаних бачить світле майбутнє в Україні, 65% – не хоче переїжджати.

Вибірка дослідження по Україні складається з 1417 людей у віці 16-35 років, 502 дітей у віці 10-12 років і 525 дітей у віці 13-15 років.

Вибірка українців, які перебувають у Польщі, складається зі 100 респондентів віком 10-12 років, 100 респондентів 13-15 років і 300 респондентів віком 16-35 років.