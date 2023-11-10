Помер астронавт, який керував першою пілотованою місією на орбіту Місяця

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10 листопада 2023

Астронавт NASA Френк Борман, який у 1969 році керував першою пілотованою місією на орбіту Місяця, помер у штаті Монтана, США.

Серце Бормана зупинилося 7 листопада у віці 95 років, повідомляє CNN.

Френк Борман двічі побував у космосі. 

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"Астронавт Френк Борман був справжнім американським героєм. Серед його численних досягнень командування місією "Аполлон-8", першої місії людства навколо Місяця в 1968 році", – сказав адміністратор НАСА Білл Нельсон.

 Астронавт Френк Борман. Фото: Getty Images

Нельсон додав, що Борман був ветераном місії "Джеміні-7" та провів 14 днів на низькій навколоземній орбіті.

У 1967 році Борман був членом наглядової ради "Аполлон 204", яка розслідувала пожежу, що забрала життя трьох астронавтів на "Аполлоні-1". Пізніше він очолив команду, яка займалася реінжинірингом космічного корабля "Аполлон".

Борман продовжив свою роботу в авіації після кар'єри в НАСА –  став генеральним директором Eastern Airlines.

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Ірина Бура, "УП.Життя"

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