У горах Індонезії вчені виявили тварину, яку 60 років вважали вимерлою

У горах Індонезії вчені знайшли зниклий понад 60 років тому вид ссавців, що мають хребет їжака, морду мурахоїда і ноги крота.
Цей вид був науково зафіксований лише один раз голландським ботаніком у 1961 році, повідомляє CNN.
Довгодзьобу єхидну Аттенборо, названу на честь британського натураліста Девіда Аттенборо, вперше з 1961 року зафіксувала камера в останній день чотиритижневої експедиції під керівництвом вчених Оксфордського університету.
Наприкінці складної подорожі, під час якої команда пережила землетрус і хвороби, біолог Джеймс Кемптон знайшов на останній карті пам'яті, отриманій з більш ніж 80 віддалених відеокамер, зображення маленької істоти, що прогулюється лісовими хащами.
|Фото: Expedition Cyclops/Handout
Учені впізнали рідкісний вид ссавця, якого описують як "сором'язливого, нічного мешканця нір, якого дуже важко знайти".
"Причина, чому ці тварини не схожі на інших ссавців, полягає в тому, що вони належить до однопрохідних тварин групи яйцекладних, що відокремилися від решти ссавців близько 200 мільйонів років тому", – каже біолог Кемптон.
Інші види єхидн зустрічаються по всій території Австралії.
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Ірина Бура, УП. Життя