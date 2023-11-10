З Чумацького Шляху "втікають" зірки: чому так відбувається

Команда астрономів знайшла цілу групу зірок, що прямують за межі галактики Чумацький Шлях.

Вчені дійшли висновку, що зірки, які "втікають", належать до різних типів: О і Ве. Ці зірки дуже гарячі і молоді. Вони не живуть надто довго і вибухають, проте є найяскравішими у нашій галактиці, пише Science Alert.

Учені виявили, що з Чумацького шляху "втікають" 69 зірок типу Be і 106 типу О. Загалом зорі типу О рухаються швидше, ніж зорі типу Ве.

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Дослідники розповіли про 2 теорії, чому зірки "втікають".

Дзета Змієносця – зірка-втікач. Фото: NASA/JPL-Caltech

Одна з них – це сценарій динамічного викиду (DES), інша – сценарій подвійної наднової (BSS).

Згідно зі сценарієм BSS, наднові зорі часто формуються по двоє. Одна зоря вибухає як наднова, і вибух відштовхує іншу зорю.

Коли одна зірка вибухає надновою, то ударна хвиля віддаляє другу зірку. Якщо цій зірці вдається відірватися від об'єкта, що з'явився внаслідок вибуху, то вона може також уникнути гравітаційного впливу Чумацького Шляху і розпочинає свою довгу подорож у міжгалактичний простір.

Згідно з теорією DES, подвійна зоряна система зазнає удару самотньої зірки. Таке зіткнення призводить до того, що пара розривається і одна із зірок вирушає в далекий політ за межі галактики.

"Вищий відсоток і вищі швидкості, виявлені для О-типу порівняно з Бе-типом, підкреслюють, що сценарій динамічного викиду є більш вірогідним, ніж сценарій бінарної наднової", - резюмують вчені.

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Загалом, за різними оцінками вчених, нашу галактику можуть покидати до 10 мільйонів зірок-втікачів.

Нагадаємо, нові дослідження показали, що галактика Чумацький Шлях може мати іншу форму, ніж вважали дотепер.

Ірина Бура, УП. Життя