Чому діти так захоплюються динозаврами і яка від цього користь? Пояснюємо

Якщо у вас є діти або молодші брати чи сестри, ви, ймовірно, застали їхню "динозаврячу залежність".
Багато дітей обожнюють динозаврів, із захопленням дивляться фільми про них, читають енциклопедії та переказують купу цікавих фактів.
З яких причин дітям так подобаються динозаври, і чому це насправді корисно?
Ми поспілкувалися з дитячою психологинею Анною Покровською, а також скористалися матеріалом CNN.
Чому діти люблять динозаврів?
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Динозаври сильні, великі та поєднують багато унікальних рис
Об’єктивно, динозаври – дуже цікаві істоти та не схожі на сучасних тварин. Відомі людям динозаври здебільшого дуже великі, мають шипи, цікаве забарвлення, а також вони маловивчені, що дає простір для уяви.
"Діти обожнюють динозаврів, тому що це дуже гарна метафора поєднання сили, дуже яскравого різнокольорового вигляду і чогось могутнього. Це також метафора, що можна бути легально агресивним для того, щоб себе захистити.
У дітей є уявлення, що є динозаври-хижаки, які нападають, а є добрі динозаври – великі, травоїдні, які їдять листочки, ходять по лісу. І взагалі в уяві дітей немає чогось жахливого про динозаврів", – каже дитяча психологиня Анна Покровська.
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Дітям цікаво досліджувати, що було до них
З певного віку дітей починає цікавити питання – що було у світі до них?
З досвіду експертки, навіть маленькі діти дуже швидко запамʼятовують наукові назви динозаврів, розрізняють їх.
А батьки дивуються, що у дітей пробуджується така дослідницька діяльність, коли вони бачать динозаврів.
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Динозаври ідеально вписуються у дитячий світ уяви
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Артур Лавін, голова комітету Американської академії педіатрії з психосоціальних аспектів здоров'я дитини та сім'ї, пояснив дитячу любов до динозаврів так: у віці від 3 до 4 років діти проходять через період гіперфіксації, який Лавін назвав "грою на основі уяви".
З цього періоду діти починають глибоко цікавитися такими темами, як феї, монстри, єдинороги або динозаври.
Динозаври вписуються у дитячий світ уяви та здаються загадковими створіннями, тому що вони вимерли, їх не існує в сучасності.
"Динозаври – це щось, що можна собі доуявити, дофантазувати. Кожного динозавра, якого дитина бачить в енциклопедії, у мультику, або якщо вдома є фігурки динозаврів, можна наділити тими якостями, які їй подобаються. Сьогодні це може бути динозавр з агресією, який все розкидає по кімнаті, все хоче знищити, голодний, дратівливий. А наступного дня – дуже добрий, приязний, який може когось захистити.
Для дітей динозавр – це символ сили й доброти, і з іншого боку – символ того, що можна бути великим і навіть агресивним, коли це треба для захисту. Можна мати такий незвичний вигляд, можна мати гострі кігті. Яка ще тварина може поєднувати в собі такі якості, як динозавр?" – розповідає Анна Покровська.
Можливість уявити "свого динозавра" та асоціювати його з собою, на думку психологині, може допомогти дітям пізнавати свої емоції, розвиватися.
Чим корисне захоплення динозаврами?
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Захоплення динозаврами насправді корисне для когнітивного розвитку дитини.
Дослідження, проведене у 2008 році, встановило, що діти, які сильно чимось захоплюються (наприклад, динозаврами), мають кращі знання, концентрацію уваги та глибші навички обробки інформації, а також є більш наполегливими.
Вчені помітили, що такі діти розумніші за своїх однолітків того ж віку (особливо це було помітно у віці 4-6 років).
Інше дослідження, проведене у 2007 році, виявило схожі результати щодо інтелекту дітей. Третина дітей молодшого віку, які брали участь у дослідженні, дуже сильно чимось захоплювались.
Серед цих інтересів на першому місці за популярністю були автомобілі та динозаври.
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Звісно, захоплення динозаврами зовсім не означає, що дитина стане палеонтологом.
Науковці кажуть, що дитяча "одержимість" якоюсь темою зазвичай триває від 6 місяців до 3 років. І лише 20% малечі захоплюється своїм "дитячим" інтересом після вступу до школи.
Однак інтерес до динозаврів допомагає дитині засвоювати нові знання про планету у звичний для неї спосіб: через гру.
"Будь-яка гра для дитини корисна. У грі розвивається її особистість, її емоційний інтелект, уява, мислення, логіка. Дитина будує свій сценарій і розробляє гру, накладає свої якості на героїв, це дуже важливий процес для мозку.
Дитина оживляє динозаврів своєю уявою. Вона може в цей час захищати свою психіку, відреаговувати агресію, яка накопичилась. Буває так, що в кабінеті дитячого психолога дитина одразу збирає динозаврів і каже "вони будуть все громити, нападати". Це говорить про те, що десь дитина отримала досвід напруження, а особливо в умовах війни.
Дитині дуже важливо кудись ці емоції виплескувати. І дуже добре, якщо це буде гра", – додає Анна Покровська.
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