Чому діти так захоплюються динозаврами і яка від цього користь? Пояснюємо

Якщо у вас є діти або молодші брати чи сестри, ви, ймовірно, застали їхню "динозаврячу залежність".

Багато дітей обожнюють динозаврів, із захопленням дивляться фільми про них, читають енциклопедії та переказують купу цікавих фактів.

З яких причин дітям так подобаються динозаври, і чому це насправді корисно?

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Ми поспілкувалися з дитячою психологинею Анною Покровською, а також скористалися матеріалом CNN.

Чому діти люблять динозаврів?

Динозаври сильні, великі та поєднують багато унікальних рис

Об’єктивно, динозаври – дуже цікаві істоти та не схожі на сучасних тварин. Відомі людям динозаври здебільшого дуже великі, мають шипи, цікаве забарвлення, а також вони маловивчені, що дає простір для уяви.

"Діти обожнюють динозаврів, тому що це дуже гарна метафора поєднання сили, дуже яскравого різнокольорового вигляду і чогось могутнього. Це також метафора, що можна бути легально агресивним для того, щоб себе захистити.

У дітей є уявлення, що є динозаври-хижаки, які нападають, а є добрі динозаври – великі, травоїдні, які їдять листочки, ходять по лісу. І взагалі в уяві дітей немає чогось жахливого про динозаврів", – каже дитяча психологиня Анна Покровська.

Дітям цікаво досліджувати, що було до них

З певного віку дітей починає цікавити питання – що було у світі до них?

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З досвіду експертки, навіть маленькі діти дуже швидко запамʼятовують наукові назви динозаврів, розрізняють їх.

А батьки дивуються, що у дітей пробуджується така дослідницька діяльність, коли вони бачать динозаврів.

Динозаври ідеально вписуються у дитячий світ уяви

Артур Лавін, голова комітету Американської академії педіатрії з психосоціальних аспектів здоров'я дитини та сім'ї, пояснив дитячу любов до динозаврів так: у віці від 3 до 4 років діти проходять через період гіперфіксації, який Лавін назвав "грою на основі уяви".

З цього періоду діти починають глибоко цікавитися такими темами, як феї, монстри, єдинороги або динозаври.

Динозаври вписуються у дитячий світ уяви та здаються загадковими створіннями, тому що вони вимерли, їх не існує в сучасності.

"Динозаври – це щось, що можна собі доуявити, дофантазувати. Кожного динозавра, якого дитина бачить в енциклопедії, у мультику, або якщо вдома є фігурки динозаврів, можна наділити тими якостями, які їй подобаються. Сьогодні це може бути динозавр з агресією, який все розкидає по кімнаті, все хоче знищити, голодний, дратівливий. А наступного дня – дуже добрий, приязний, який може когось захистити.

Для дітей динозавр – це символ сили й доброти, і з іншого боку – символ того, що можна бути великим і навіть агресивним, коли це треба для захисту. Можна мати такий незвичний вигляд, можна мати гострі кігті. Яка ще тварина може поєднувати в собі такі якості, як динозавр?" – розповідає Анна Покровська.

Можливість уявити "свого динозавра" та асоціювати його з собою, на думку психологині, може допомогти дітям пізнавати свої емоції, розвиватися.

Чим корисне захоплення динозаврами?

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Захоплення динозаврами насправді корисне для когнітивного розвитку дитини.

Дослідження, проведене у 2008 році, встановило, що діти, які сильно чимось захоплюються (наприклад, динозаврами), мають кращі знання, концентрацію уваги та глибші навички обробки інформації, а також є більш наполегливими.

Вчені помітили, що такі діти розумніші за своїх однолітків того ж віку (особливо це було помітно у віці 4-6 років).

Інше дослідження, проведене у 2007 році, виявило схожі результати щодо інтелекту дітей. Третина дітей молодшого віку, які брали участь у дослідженні, дуже сильно чимось захоплювались.

Серед цих інтересів на першому місці за популярністю були автомобілі та динозаври.

Звісно, захоплення динозаврами зовсім не означає, що дитина стане палеонтологом.

Науковці кажуть, що дитяча "одержимість" якоюсь темою зазвичай триває від 6 місяців до 3 років. І лише 20% малечі захоплюється своїм "дитячим" інтересом після вступу до школи.

Однак інтерес до динозаврів допомагає дитині засвоювати нові знання про планету у звичний для неї спосіб: через гру.

"Будь-яка гра для дитини корисна. У грі розвивається її особистість, її емоційний інтелект, уява, мислення, логіка. Дитина будує свій сценарій і розробляє гру, накладає свої якості на героїв, це дуже важливий процес для мозку.

Дитина оживляє динозаврів своєю уявою. Вона може в цей час захищати свою психіку, відреаговувати агресію, яка накопичилась. Буває так, що в кабінеті дитячого психолога дитина одразу збирає динозаврів і каже "вони будуть все громити, нападати". Це говорить про те, що десь дитина отримала досвід напруження, а особливо в умовах війни.

Дитині дуже важливо кудись ці емоції виплескувати. І дуже добре, якщо це буде гра", – додає Анна Покровська.