Рік від звільнення Херсона: українці у соцмережах діляться спогадами про цей день

11 листопада 2022 року ЗСУ звільнили Херсон, який перебував російською окупацією протягом 8 місяців. За три дні у місті офіційно підняли український прапор.

Зараз Херсон знаходиться під постійними обстрілами. Кожного дня росіяни завдають ударів по місту з окупованого лівого берега області.

Сьогодні, рівно за рік після звільнення, українці згадують цю видатну подію та діляться спогадами у соціальних мережах.

Реклама:

Херсон. Фото: Сухопутні війська ЗС України/Facebook

"Рік після звільнення з російської окупації. Після важких боїв та планомірного знищення логістики ворога наші воїни змусили його тікати.

Кожна наша людина і наше місто будуть також звільнені", – зазначає громадський активіст та блогер Сергій Стерненко.

Поетеса та культурна менеджерка Тетяна Власова згадує, як звільненню Херсона раділа разом з усією країною.

"Тут досі в повітрі вловлюється тривога. І перебувати на вулиці – не завжди безпечно, тому тут зовсім не велелюдно.

Але все ж тут є люди, тут українці, які так багато пережили і щасливі бути вдома", – пише вона.

Ігор Бурда, радник голови Миколаївської ОВА, згадує свою першу поїздку до звільненого Херсона. У місто він відправився разом із гуманітарним конвоєм.

Реклама:

"Під темрявою та з мінімальним освітленням генераторів люди працювали до глибокої ночі. Тоді ми не відчували ні втоми, ні страху. Ми були щасливі, що наші хлопці та дівчата повертають українські землі та людей додому!", – ділиться спогадами Бурда.

Військовослужбовець та журналіст Олександр Рудоманов символічно повторив свій допис, який він зробив у день звільнення Херсона.

"Херсон – це люди. Українські люди", – зазначає він.

Інші українці діляться своїми переживаннями про життя міста під постійними обстрілами.

"Рік тому Херсон скинув ненависний триколор.

Весь рік Херсон живе під щоденними обстрілами з усього, що можна – від керованих авіабомб до снарядів. Жодного дня жоден херсонець не знає, чи не закінчиться його життя саме сьогодні.

Рік болю, рік смерті – але й рік свободи", – пише у Twitter користувач із ніком "anderswonders".

"Я не знаю, що ще чекає мене в моєму житті. Але я абсолютно точно знаю, що найщасливішим днем в ньому стало 11 листопада 2022 року", – згадує день звільнення Херсона користувачка "HelgaKs" у Twitter.

Нагадаємо, до річниці визволення Херсонщини Нацбанк випустить нову пам’ятну монету – "Антонівський міст".