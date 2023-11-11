Рік від звільнення Херсона: українці у соцмережах діляться спогадами про цей день

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
3658
11 листопада 2023

11 листопада 2022 року ЗСУ звільнили Херсон, який перебував російською окупацією протягом 8 місяців. За три дні у місті офіційно підняли український прапор.

Зараз Херсон знаходиться під постійними обстрілами. Кожного дня росіяни завдають ударів по місту з окупованого лівого берега області.

Сьогодні, рівно за рік після звільнення, українці згадують цю видатну подію та діляться спогадами у соціальних мережах.

Реклама:
Херсон. Фото: Сухопутні війська ЗС України/Facebook

"Рік після звільнення з російської окупації. Після важких боїв та планомірного знищення логістики ворога наші воїни змусили його тікати. 

Кожна наша людина і наше місто будуть також звільнені",зазначає громадський активіст та блогер Сергій Стерненко.

Поетеса та культурна менеджерка Тетяна Власова згадує, як звільненню Херсона раділа разом з усією країною. 

"Тут досі в повітрі вловлюється тривога. І перебувати на вулиці – не завжди безпечно, тому тут зовсім не велелюдно. 

Але все ж тут є люди, тут українці, які так багато пережили і щасливі бути вдома", – пише вона.

Ігор Бурда, радник голови Миколаївської ОВА, згадує свою першу поїздку до звільненого Херсона. У місто він відправився разом із гуманітарним конвоєм. 

Реклама:

"Під темрявою та з мінімальним освітленням генераторів люди працювали до глибокої ночі. Тоді ми не відчували ні втоми, ні страху. Ми були щасливі, що наші хлопці та дівчата повертають українські землі та людей додому!", – ділиться спогадами Бурда.

Військовослужбовець та журналіст Олександр Рудоманов символічно повторив свій допис, який він зробив у день звільнення Херсона.

"Херсон – це люди. Українські люди", – зазначає він.

Інші українці діляться своїми переживаннями про життя міста під постійними обстрілами.

"Рік тому Херсон скинув ненависний триколор.

Весь рік Херсон живе під щоденними обстрілами з усього, що можна від керованих авіабомб до снарядів. Жодного дня жоден херсонець не знає, чи не закінчиться його життя саме сьогодні. 

Рік болю, рік смерті – але й рік свободи", пише у Twitter користувач із ніком "anderswonders".

"Я не знаю, що ще чекає мене в моєму житті. Але я абсолютно точно знаю, що найщасливішим днем в ньому стало 11 листопада 2022 року", згадує день звільнення Херсона користувачка "HelgaKs" у Twitter.

Нагадаємо, до річниці визволення Херсонщини Нацбанк випустить нову пам’ятну монету – "Антонівський міст".

Читайте також: 20 новонароджених щотижня і 20-30 прильотів щодня. Як зараз живе деокупований Херсон та околиці


Реклама:


Реклама:
 10699
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4831
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3543
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат